Federica Calemme è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello VIP. La modella napoletana, classe 1996, ha deciso di raccontare un aneddoto della sua vita privata risalente al 2017.

Si trovava a Barcellona, sulla Rambla, quando per pochi minuti è riuscita a sfuggire ad un attacco terroristico. Era l’attentato del 17 agosto, un furgone è piombato a tutta velocità sulla folla sul lungo mare causando così la morte di 13 persone.

Qualche tempo fa, la modella ha raccontato il tutto sulle pagine di AdnKronos, si trovava con il suo fidanzato e ha spiegato:

Appena arrivati, invece di svoltare a destra, dove c’è stato l’attentato, siamo andati a sinistra. Il tempo di fare un passo ed è scoppiato l’inferno. Abbiamo visto tutte queste persone, saranno state tremila, correre verso di noi. Così ci siamo rifugiati in un negozi lì vicino. Tutti correvano e urlavano, io avevo il cuore a mille e non smettevo di dire ‘Sta succedendo qualcosa, me ne voglio andare.

La modella napoletana ha poi continuato il suo racconto raccontando il terrore che ha vissuto in quelle 24 ore:

Siamo rimasti in questo negozio e poi il mio ragazzo ha detto ‘Usciamo, andiamo via’. Una volta fuori, sono arrivati i militari, la polizia e diverse ambulanze; noi abbiamo iniziato a correre e siamo tornati in hotel in taxi. Lì abbiamo capito cos’era accaduto. Il giorno dopo, alle 7 di sera avevamo il treno e quindi siamo rimasti in hotel tutto il tempo, anche perché le strade erano blindate, è stato tremendo. Penso spesso che se fossi andata a destra, ora forse sarei morta.