Post social per la conduttrice in occasione del sedicesimo compleanno del figlio.

Federica Panicucci qualche giorno fa ha festeggiato il compleanno del secondo genito Mattia che ha compiuto 16 anni. Mattia Fargetta è il secondo figlio avuto dalla Panicucci e dall’ex marito Mario Fargetta. Prima di lui è nata Sofia che oggi ha 17 anni. Entrambi non compaiono mai insieme a mamma Federica sui social, la conduttrice di Mediaset ama mantenere una certa privacy sulla vita dei due figli ancora minorenni.

Fonte: Instagram

Ma per il sedicesimo compleanno ha voluto fare una eccezione. Federica ha pubblicato un post Instagram insieme al figlio Mattia davanti all’arco di Trionfo di Parigi durante una vacanza. Poche parole in didascalia ma che bastano a far capire l’amore che nutre nei suoi confronti.

“Buon compleanno amore mio. La vita è tutta tua” – ha scritto Federica. Dello stesso avviso è stato anche il papà Mario Fargetta che sempre ai social ha affidato un post scrivendo: “Con te è nata ed è cresciuta una parte di me. Buon compleanno Mattia, papà è sempre più orgoglioso dell’uomo che stai diventando!”.

Federica ha un bellissimo rapporto con i suoi due figli. In una vecchia intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, parlando di loro aveva detto: “Vederli crescere è una delle cose più belle che possa accadere a una mamma. Loro sono due ragazzi in gamba. Sono sportivi, studiosi, hanno tanti amici e ora iniziano anche ad andare in discoteca”.

“Le parole non bastano per descrivere il nostro amore per te, perché è infinito. Sei l’unica persona che sarà sempre al nostro fianco in ogni momento, e ti volevamo ringraziare per tutte le opportunità e gli insegnamenti che ci hai dato, che ci hanno fatto diventare i ragazzi giudiziosi di cui sei tanto fiera” – aveva risposto invece Mattia che sarà rimasto sicuramente felice delle belle parole spese dai suoi genitori.