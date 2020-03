Federica Panicucci e Marco Bacini ci raccontano la loro storia d’amore Marco Bacini fa delle scottanti rivelazioni sulla sua compagna Federica Panicucci

Federica Panicucci è Marco Bacini fanno ormai coppia fissa da diversi anni. Sono così affiatati che si parla addirittura di matrimonio. Oggi Marco Bacini ha parlato davanti ai microfoni e ha fatto delle rivelazioni scottanti sulla loro relazione. Il manager, incalzato dalla giornalista, ha rivelato con schiettezza che per lui la passione nel rapporto è tutto.

La sua compagna qualche tempo fa, aveva rilasciato una dichiarazione molto simile. In realtà molto spesso Federica Panicucci è stata considerata una donna fredda, poco passionale. Marco Bacini ha voluto una volta per tutte smentire queste dicerie, rivelando i dettagli piccanti della loro vita intima.

Ecco cosa ha dichiarato:

“Federica a volte viene rappresentata come una donna algida. Invece smentisco categoricamente, lei è molto passionale!”.

Queste rivelazioni hanno sicuramente fatto la gioia di Federica Panicucci e di tutti quanti i suoi sostenitori. Come sappiamo Federica è rimasta recentemente “disoccupata”. Questo, insieme all’emergenza Coronavirus, ha fatto sì che i due avessero molto più tempo da trascorrere insieme e da soli.

Il suo compagno si è accorto di quanto questo tempo che i due stanno trascorrendo in intimità sia positivo per il loro rapporto. Nell’intervista ha dichiarato infatti:

”La cosa più positiva è che adesso abbiamo trovato ancora più momenti per noi… Il fatto di avere ritmi meno intensi mi permette di vivere ancora di più e appieno il nostro rapporto”.

Il loro amore è sicuramente invidiato da tanti e, fa sognare tutti i romantici. La loro relazione è così perfetta che i rumori sul loro imminente matrimonio sono costanti. Mentre Federica non si fa problemi a dire che è un evento probabile, il suo compagno si mostra molto più scaramantico.

E sulla questione dice:

“È qualcosa di cui preferisco non parlare. Sono cose che non si rivelano prima!”. Marco Bacini è sicuramente molto innamorato, ma come la prenderà la Panicucci? Vedrà le sue dichiarazioni come un dietrofront?