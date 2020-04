Federica Panicucci, il ritorno a Mattino 5 ci sarà quanto prima Mattino 5 lo sta conducendo ora il collega di Federica Panicucci, Francesco Vecchi, ma la conduttrice dice che il suo ritorno ci sarà presto

Federica Panicucci, volto noto di Mattino 5 ha da un po’ lasciato la conduzione del programma al collega Francesco Vecchi che aggiorna gli italiani sull’emergenza attuale, ma ha dichiarato che il suo ritorno al timone del palinsesto Mediaset avverà quanto prima.

Federica Panicucci, ormai da un bel po’ era la conduttrice che tutti eravamo abituati a vedere al mattino nel programma Mattino 5. Francesco Vecchi è il giornalista che ha preso il suo posto nell’ultimo periodo ma Federica Panicucci rassicura che presto tornerà lei a raccontarci le storie di cronaca sulla rete Mediaset. “Spero di rientrare presto appena la situazione si normalizza. Conto di rientrare quanto prima. Stiamo dialogando con l’azienda ed il compito informativo in questo momento è importante“.

“Gli italiani ora sono giustamente affamati di notizie” dichiara Federica Panicucci sul suo pubblico di Mattino 5 ed aggiunge “Io tornerò presto alla conduzione perché c’é bisogno di tornare alla normalità che passa anche attraverso l’intrattenimento“. Parole sante e vere quelle di Federica Panicucci che come molti italiani vorrebbe sentire notizie diverse da quelle funeree che da mesi ormai ci attanagliano a causa dell’emergenza.

Data la situazione in cui ormai il nostro bel paese versa da quasi due mesi, il pubblico sente sempre più il bisogno di essere intrattenuto con programmi leggeri e spensierati dato che si trova costretto a casa. Molti palinsesti sono stati sospesi, interrotti o addirittura cancellati ecco perchè si spera presto nel ritorno di programmi lievi e divertenti come La prova del cuoco e Vieni da me di Caterina Balivo. Nonostante Federica Panicucci sia prossima al ritorno alla conduzione di mattino 5 la versione week end non si farà.

Mediaset sembra che abbia deciso, almeno per il momento, di dare forma ad un contenitore su misura per il week end quindi non ci sarà molto probabilmente nemmeno la versione del fine settimana con Adriana Volpe e Michele Cucuzza.