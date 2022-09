Federica Panicucci, imbarazzo a Mattino 5: cosa è successo

In una delle puntate si è verificato un episodio che ha messo in imbarazzo la conduttrice

Senza ombra di dubbio Mattino 5 è uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo italiano. In una delle ultime puntate, Federica Panicucci si è resa protagonista di un momento di grande imbarazzo. Durante la diretta, infatti, c’è stato un momento che ha messo a disagio la conduttrice. Scopriamo insieme cosa è successo.

Nella puntata di Mattino 5 andata in onda lunedì 26 settembre, Federica Panicucci ha vissuto un momento di grande imbarazzo. La conduttrice si stava occupando dello spazio dedicato alla nuova edizione del Grande Fratello Vip quando, all’improvviso, qualcosa di imbarazzante è accaduto.

Nel dettaglio, nello studio si stava parlando del litigio avvenuto tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi. Ricordiamo che nei giorni scorsi tra i due gieffini è scoppiata una profonda lite in seguito ad alcune accuse che la gieffina ha rivolto all’ex protagonisti di Uomini e Donne. Dopo aver parlato della discussione, Federica Panicucci si è collegata in diretta con la casa più spiata d’Italia.

L’orario in cui va in onda Mattino 5 coincide con il risveglio della maggior parte dei Vipponi. Proprio durante la diretta in questione Federica Panicucci ha vissuto un breve momento di imbarazzo. Spiando insieme agli ospiti presenti in studio gli inquilini della casa, ad un certo punto le telecamere hanno inquadrato Edoardo Donnamaria e Attilio Romita mentre stavano chiacchierando.

Proprio in quel momento il giovane volto di Forum ha pronunciato una frase non tanto consona alla fascia orario in cui è andato in onda. Queste sono state le parole del gieffino:

Eh però è rinco…. eh.

Un momento di imbarazzo che Federica Panicucci ha commentato in maniera ironica con queste parole:

Ecco abbiam beccato proprio quello, alè! Rientriamo in studio grazie! Eh vabbè.

Subito dopo, per dimenticare quanto accaduto, la padrona di casa ha deciso di dare la linea all’oroscopo di Ada Alberti.