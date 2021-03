Federica Panicucci, incidente in diretta a Mattino 5: “Puoi condurre tu?”

Problema alla voce per la conduttrice, gelo in studio

Federica Panicucci è da anni al timone di Mattino 5, che ogni giorno fa registrare ottimi ascolti. La conduttrice sempre professionale e in forma è molto apprezzata dal pubblico, anche se qualche giorno fa sono girate voci che volevano di una sostituzione della Panicucci alla conduzione del programma. Queste sono rimaste solo voci e, ad oggi, non c’è nessuna conferma né tantomeno nessuna smentita che, dalla prossima edizione resterà Federica.

Fonte: Mediaset

Federica Panicucci che ieri ha avuto un incidente in diretta: la conduttrice che appare sempre in forma si è presentata con un problema alla gola che le impediva di parlare. Tanto che, ad un certo punto, guardando Raffaello Tonon gli ha chiesto: “Nel caso la voce non mi assistesse ci pensi tu a condurre? sei pronto?”.

In un primo momento c’è stato un momento di imbarazzo perché non si capiva se la Panicucci stesse scherzando o meno, poi per fortuna la situazione si è risolta ed è potuta andare avanti tranquillamente fino al termine della trasmissione, anche se con la voce rauca. Nello studio, come ospite c’era anche Valerio Merola che le ha detto: “Non ti preoccupare, sei bellissima anche con il raschietto alla gola”.

Questo non è l’unico incidente con cui ha dovuto fare i conti Federica. Nei giorni scorsi si è presentata in studio con le dita fasciate a causa di un incidente domestico e ha spiegato: “Non è bellissimo a vedersi, ma dovrò tenere la fasciatura per alcuni giorni”. In studio, il primo ad accorgersene è stato Raffaello Tonon a cui la Panicucci ha chiesto: “Perché mi guardi così?”, e Tonon: “È una nuova moda?”.

La Panicucci ha spiegato: “Ho avuto un incidente domestico, mettiamola così. Si nota molto? Dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno. So che non è bellissimo da vedere ma non posso farci niente. Ho avuto momenti migliori”.