Federica Panicucci, sospesa temporaneamente da Mattino 5, rompe il silenzio Federica Panicucci, sospesa temporaneamente da Mattino 5 e rimpiazzata da Francesco Vecchi, rompe il silenzio e commenta sui social; ecco cosa ha detto

In piena emergenza Coronavirus, Federica Panicucci è stata sospesa temporaneamente da Mattino 5. I vertici Mediaset hanno deciso di rimpiazzare la conduttrice con Francesco Vecchi. Lei, però, a distanza di pochi giorni ha deciso di rompere il silenzio e commentare sui social. Ecco cosa ha detto a proposito della sia sospensione.

Come ben sapete, il Coronavirus non sembra volersi fermare e sempre più programmi vengono sospesi o rimandati. Anche Mattino 5 ha subito dei cambiamenti. In studio non ci sarà più Federica Panicucci a fare le veci della padrona di casa ma Francesco Vecchi. La conduttrice, però, non sembra averla presa male questa decisione dei vertici di Mediaset e ha commentato così l’accaduto sul suo profilo Instagram:

“Ciao a tutti, spero di tornare presto a tenervi compagnia come ho sempre fatto al mattino. Vi abbraccio forte e continuate a scrivermi qui”.

Una breve frase che mostra che, di fatto, la bionda presentatrice di Mattino 5 non solo abbia accettato la decisione della direzione ma lo anche fatto di buon grado. Possiamo solo immaginare la sua gioia di stare in famiglia per un po’ di giorni.

Prima di questa decisione, Federica Panicucci si era mostrata molto responsabile e rispettando le regole. Ecco uno dei suoi post in cui la possiamo vedere con una mascherina sul viso, insieme ai suoi collaboratori, prima della trasmissione:

“Tutte le mattine il mio staff ed io lavoriamo in sicurezza. Via la mascherina soltanto io e solo durante la diretta. Fatemi sapere cosa volete che chieda agli esperti! Sarò il ponte tra voi e loro a @mattino5tv!”

Anche prima, Federica Panicucci aveva spiegato di prendere molto seriamente le direttive del governo.

“Per raggiungere gli studi Mediaset @mattino5tv mi proteggo con mascherina e guanti. Li tolgo solo per il momento della diretta e poi rimetto subito tutto. Finito di lavorare torno subito a casa. Proteggetevi anche voi! STATE A CASA! #iostoacasa #coronavirus #covid”.

Che dire, torneremo con aggiornamenti il prima possibile.