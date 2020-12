Federica Pellegrini esce allo scoperto: la foto sul nuovo fidanzato è inequivocabile

Federica Pellegrini si è finalmente lasciata alle spalle in modo definitivo i brutti momenti vissuti per via del Covid-19. Qualora ve lo foste dimenticati, la plurimedagliata nuotatrice italiana è stata lungamente alle prese con fastidiosi acciacchi imputabili al virus. Superato il periodo buio adesso c’è unicamente spazio per la gioia.

Federica Pellegrini: dettaglio succulento

Nel corso delle ultime ore l’orgoglio dello sport azzurro ha incantato i follower di Instagram con un’immagine meravigliosa di Natale. Difatti, in compagnia dei suoi due cagnolini Rocky e Vanessa, si è ripresa con dietro uno splendido albero natalizio. Ed è proprio a quel punto che tutti i più acuti osservatori hanno notato un succulento dettaglio.

I nomi più significativi

Credit: kikkefede88 – Instagram

In un certo senso, Federica Pellegrini ha implicitamente confermato la sua storia sentimentale. Anche se non siamo in presenza di un annuncio ufficiale, ci siamo quasi. Ecco, pertanto, cosa hanno segnalato gli attenti seguaci.

La Pellegrini è accovacciata davanti all’albero natalizio, sull’abete sono presenti 4 cuori con i nomi più significativi. Oltre al suo e a quello dei fidi amici a quattro zampe è spuntato il nome della sua dolce metà. Nella didascalia ha augurato buona vigilia a tutti. Dalle 6 di stamattina sua mamma sua cucinando, perciò ‘implora’ aiuto: “fermatelaaaa”. Per il cenone sarebbero stati solamente in quattro.

Conferma indiretta

Se n’è lungamente parlato. Ora c’è la conferma indiretta: sull’albero di Natale è apparso il nome Matteo, che fa chiaramente riferimento al suo allenatore Matteo Giunta. Dunque, la loro relazione è semi-ufficiale, malgrado in giornata si sarebbe rivelata impossibile la sua presenza, date le limitazioni anti-Coronavirus.

Federica Pellegrini: tavolo per quattro

A tavola previste quattro persone: oltre a lei, il fratello Alessandro e i loro genitori. Ma in un certo senso Matteo sarebbe stato ugualmente al suo fianco. Lo scatto ha ottenuto migliaia di like in pochi minuti. Tantissimi i commenti inviati dagli utenti.