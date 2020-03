Federica Pellegrini preoccupata per suo fratello: “sono pronta ad andarmelo a prendere a piedi” Federica Pellegrini, nota campionessa di nuoto italiana, dice di essere preoccpata per il fratello e così dice: "sono pronta ad andarmelo a prendere a piedi"

Federica Pellegrini, nota nuotatrice italiana e vincitrice di diversi premi internazionali, è preoccupata per il fratello, Alessandro Pellegrini. Quest’ultimo, infatti, vive lontano da casa e, a causa dell’allerta coronavirus, la ragazza è molto preoccupata per la sua incolumità, così dice: “Io mio fratello sono pronta ad andarmelo a prendere a piedi per riportarlo in Italia”.

La campionessa italiana di stile libero, infatti, ha dichiarato che il fratello vive a Londra ed è preoccupata a causa delle ultime dichiarazioni riguardo l’allerta coronavirus che Sir Patrick Vallance, una delle massime autorità del governo di Boris Johnson, ha rilasciato. Il governo, in un’intervista, si è espresso riguardo le norme e le procedure che vogliono attuare per fronteggiare questo problema e così dice:

“Sì, il Coronavirus è una brutta malattia ma nella maggioranza dei casi ha soltanto sintomi lievi. Il virus sarà stagionale e tornerebbe anche il prossimo inverno. Per questo è importante sviluppare un’immunità di gregge, per tenere sotto controllo il virus a lungo termine”.

L’immunità di gregge di cui si parla, come spiega Sir Patrick Vallance, consiste nel far ammalare più del 60% della popolazione, per avere una popolazione completamente immune.

Federica Pellegrini pensa che questi siano discorsi folli e così, in un’intervista, rivela:

“Temo per mio fratello Alessandro che lavora a Londra dove si parla di contagio di gregge e dove il primo ministro dice di prepararsi a perdere i familiari: sono scioccata per dei discorsi così fuori di senno. Io mio fratello sono pronta ad andarmelo a prendere a piedi per riportarlo in Italia!”

Poi, facendo un discorso indirizzato a tutti gli italiani, la ragazza si è così espressa:

“Sono convinta che quando ne usciremo ci servirà a essere più rispettosi e a fare anche un po’ più gioco di squadra. A sentirsi forti come italiani. Riscoprire il valore delle regole e dell’appartenere a una comunità. Siamo tutti uniti, siamo tutti insieme in questa emergenza. Teniamo duro e pensiamo positivo e aspettiamo. Non possiamo fare altro”.

Insomma, quella che si sta creando in Inghilterra non è una situazione bella per nessun cittadini, soprattutto per quelli che, come il fratello di Federica Pellegrini, sono originari di altre nazioni.