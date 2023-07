Federica Pellegrini vittima di un incidente domestico: il racconto sui social

Nel corso degli ultimi giorni, Federica Pellegrini si è resa protagonista di un piccolo incidente domestico. A diffondere il racconto sui social è stata lei stessa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Federica Pellegrini è una delle campionesse olimpiche più amate e popolari nel mondo dello sport, della televisione e del web. Nel corso delle ultime ore, la sportiva è finita al centro della cronaca rosa e questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato un piccolo inconveniente che l’ha costretta a rimanere ferma per qualche giorno.

Nel dettaglio, la donna ha fatto una brutta caduta dalla scala del suo guardaroba. Si tratta di un episodio che l’ha costretta ad assentarsi da un po’ di giorni sui social. Pertanto, la mancata presenza della nota campionessa sul web ha sollevato la preoccupazione di tutti i suoi fan i quali hanno incominciato a chiedersi cosa fosse successo.

In ogni modo, lei stessa ha soddisfatto i più curiosi raccontando l’episodio attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia del post in questione:

Scusate la mia assenza ma sabato ho fatto una brutta caduta dalla scala del mio guardaroba…. Maledetto cambio armadi…. tutto ok, poteva andare molto peggio ci vediamo domani a Firenze.

Fortunatamente, la caduta non le ha causato alcun danno. Attualmente, Federica Pellegrini è in ottime condizioni di salute e presto tornerà in ottima forma. Inoltre, numerosi sono stati i messaggi di sostegno e affetto da parte di tutti i suoi fan i quali le hanno augurato una buona guarigione.