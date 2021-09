Federica Sciarelli è al timone di Chi l’ha Visto ormai da vent’anni. Di un suo presunto abbandono si parlava già da tantissimo tempo e, a pochi giorni dall’inizio del programma, si torna a parlare di un cambio di conduttrice, ma cosa c’è di vero?

A rispondere a questa domanda, è di nuovo la giornalista che ha spiegato cosa ne pensa sulle voci che circolano sul suo presunto addio al programma. Intervistata dal settimanale DiPiù, la conduttrice è stata chiara:

Se lascio la trasmissione? Ad andarmene ora proprio non ci penso. Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti.

E proprio questi cambiamenti lasciano perplessi i telespettatori che si aspettano di vedere la conduttrice in altre vesti. Il legame con chi l’ha visto però, è speciale, e proprio grazie alla trasmissione si è legata tantissimo dal punto di vista umano ai protagonisti delle sue storie.

Conoscendo da vicino le persone che cercano i propri cari, a volte ci divento amica. Ho un bel rapporto con la mamma di Elisa Claps. Tempo fa mi ha invitata a cena e ho anche dormito a casa sua. Con il papà di Daniele Potenzoni ho scritto un libro che uscirà il 15 settembre, si intitola ‘Il caso Potenzoni’. Lo abbiamo scritto perché non ci arrendiamo, vogliamo trovare questo ragazzo. Ormai questo programma è diventato una seconda famiglia per me.