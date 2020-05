Federico Bernardeschi pubblica la prima foto della figlia avuta con Veronica Ciardi Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono diventati genitori in gran segreto: solo oggi emerga la prima foto della piccola sui social e la pubblica il papà

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono una coppia molto riservata, i due sono diventati genitori ormai un anno fa, la gravidanza e il parto sono stati portati avanti in gran segreto: solo oggi il papà della piccola pubblica la sua prima foto

Un dettaglio, per augurare buon compleanno alla bambina, fino a qualche tempo fa non si sapeva neanche il sesso della piccola: i due sono stati paparazzati solo una volta a spasso con il bebè in braccio, ma non hanno mai rilasciato dichiarazioni o interviste, sappiamo però che si chiama Deva.

Il calciatore della Juventus ha giorno un giorno speciale per dedicare un post alla piccola, sotto la foto una semplice didascalia “My Baby” con cuore e una torta di compleanno: la prima candelina spenta dalla piccola. Sotto tanti commenti anche dei colleghi dello sportivo.

I due, dopo un periodo di crisi, sono tornati insieme nel 2019 concependo poi la piccola. Veronica Ciardi è nota al grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello, in quell’occasione la ragazza iniziò una relazione con Massimo Scattarela.

Federico Bernardeschi ha conosciuto la mamma della sua bambina a Formentera nel 2016, oggi l’amore tra i due regna sovrano e sembrano una famiglia felice, anche se non condividono scatti social. In una recente intervista il calciatore ha dichiarato:

“Sono fortunato perché ho una famiglia unita, ho realizzato i miei sogni!”, aveva parlato anche della piccola:

“Mia figlia si chiama Deva. È un nome che ha scelto mia moglie, che abbiamo scelto insieme, ma devo dire che lei ci ha messo tanto del suo. Perché lei è molto legata alla luna da quando era bambina.

E Deva è un nome indy e significa dea della luna. Quindi è un nome che dietro ha un significato importante. Devo dire che quando mia moglie me lo ha detto la prima volta ho subito detto sì e ho detto: ‘Questo è il nome giusto per lei, se lo sentiamo così tutti e due questo è il suo nome’. Devo dire che è molto bella questa cosa”.