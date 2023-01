Federico Fashion Style ha denunciato l’ex moglie: cosa sta accadendo

Momento non facile per Federico Fashion Style. Il famoso hair stylist si è separato dalla moglie e la sua vita è improvvisamente cambiata di botto. Ciò che lo rende molto triste è soprattutto il rapporto con la figlia che è rimasta a vivere con la mamma.

Federico di comune accordo con la ex moglie ha dei giorni in cui può stare insieme alla piccolina. Uno di questi doveva essere la giornata dell’Epifania ma le cose non sono andate per il verso giusto. Federico una volta arrivato nei pressi dell’abitazione dell’ex moglie per prelevare la figlia, non ha ricevuto risposta al citofono e la stessa donna si è resa irreperibile al telefono non rispondendo nemmeno ai messaggi.

Una vera mazzata per lui che non ha potuto così vivere la giornata insieme alla figlioletta. Federico allora ha deciso di recarsi dai carabinieri per sporgere denuncia proprio nei confronti della ex moglie per quanto accaduto.

Ovviamente ha tenuto informati i suoi fan su Instagram spiegando il tutto in alcune storie. “Che brutta storia! Spero che nessuno di voi possa passare ciò che sto passando io. Neanche al peggior nemico si può augurare tutto ciò. Io non mollo, nessuno può allontanarmi da te. Tu sei la mia vita, il mio respiro, la mia gioia di vita” – ha scritto.

E ancora: “Sei la mia forza, il mio presente, il mio futuro. A te che mi guardi, cerca di avere un cuore e pensa che tutto il male che fai, non lo fai a me ma a una piccola anima innocente!”.

A spiegare maggiori dettagli ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha scritto: “Federico aveva preso accordi con la ex moglie che avrebbe preso la piccola per la Befana ad Anzio, ma lei invece era andata a Roma e a casa non c’era nessuno (senza avvisare). Lui tornava stanco da Milano per lavoro e la moglie non ha risposto al telefono né ai messaggi”.

E poi: “Forse lei doveva rimanere a Roma per comodità sue (non so), ma la piccola oggi e domani sarebbe dovuta stare con Federico. La piccola ci sarà rimasta malissimo, lui ovviamente ha sporto denuncia”.