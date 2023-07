Federico Fashion Style deve lasciare la sua casa: le sfogo sui social

Dopo la separazione dall’ex moglie Letizia Porcu e il coming out, Federico Fashion Style si è lasciato andare ad un nuovo sfogo sui social. Il parrucchiere dei vip ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui si è mostrato in lacrime. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso dell’ultimo periodo, Federico Fashion style si è trovato costretto ad affrontare alcune difficoltà. Prima la separazione con l’ex moglie Letizia Porcu e dopo la battaglia legale per la figlia Sophie Maelle. Pertanto, sembra che la donna impedisca al parrucchiere dei vip di vedere sua figlia.

In ogni modo, nel corso delle ultime ore, è emerso un altro problema. L’hairstylist è costretto ad abbandonare la propria abitazione:

Ciao ragazzi, oggi è un giorno molto brutto per me perché tra qualche giorno devo lasciare la mia casa.

Federico Fashion style: le sue parole

A raccontare tutti i dettagli è stato lui stesso attraverso un video condiviso sul suo account social:

Io sono cresciuto in questa casa che mi hanno regalato i miei genitori, una casa dove ci sono tutti i loro sacrifici, la loro vita. Mia mamma mi racconta sempre che aiutava mio papà a portare i blocchetti e a costruire la casa che poi mi hanno regalato. […] Io, poi, l’ho fatta a mio gusto, l’ho fatta barocca e particolare perché io sono così e l’ho fatto con tutti i miei sudori, lavorando. Io non mi ricordo di essere mai uscito a 18 anni in discoteca o di essere andato troppo in giro, ho sempre lavorato e voluto seguire la mia strada, fare il parrucchiere. Non ho mai chiesto nulla a nessuno, specialmente ai miei genitori. Ho scelto tutto qua dentro, perché era la casa dei miei sogni.

Federico Lauri si è lasciato andare ad un duro sfogo. L’ex marito di Letizia Porcu è apparso in lacrime e distrutto dal dolore. Con queste parole ha concluso il suo racconto: