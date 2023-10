Federico Fashion Style, mega party in Puglia per il suo compleanno: bagno di folla e torta imperiale

Non è passato inosservato il compleanno di Federico Fashion Style in Puglia: Tutti i dettagli del lussuosissimo party

Il noto influencer e personaggio televisivo Federico Fashion Style ha voluto festeggiare il compleanno a modo suo. Sicuramente è uno dei personaggi maggiormente noti per il suo modo di fare molto estroso, proprio per questo ha organizzato un compleanno strabiliante.

Il parrucchiere dei vip ha così deciso di organizzare una festa enorme all’interno di una lussuosissima villa in Puglia. Ovviamente, non ha badato a spese per rendere la giornata indimenticabile.

Tantissimi invitati, e decorazioni completamente di color oro, tonalità che ha dominato la serata. Inoltre, ha voluto fortemente la presenza di fontane luminose e tante, tantissime bolle di sapone che riempissero le stanze della villa. Ecco tutti i dettagli

Federico Fashion Style, mega party in Puglia per il suo compleanno

Federico Fashion Style ha compiuto 34 anni. Il noto personaggio televisivo romano, noto per il suo estro ed il suo essere molto fuori dagli schemi, ha anche fatto da tema principale per la grande festa di compleanno.

Il party è stato organizzato in una villa lussuosissima della Puglia, conosciuta per aver fatto da scenario a molti matrimoni di personaggi famosi. Le decorazioni erano per lo più di colore oro, tonalità dominante.

E nel caso in cui fosse ancora troppo sobria, la villa è stata dotata di fontane luminose, bolle di sapone a riempire lo stante ed una torta a piani. Ovviamente, ciò che non potevano mancare erano gli invitati, tantissimi invitati.

La villa scelta da Federico è stata Lo Smeraldo a Canosa, in Puglia. Mentre, per gli invitati non ha voluto badare alla quantità, erano così tante da non aver reso possibile il conteggio di essi tramite le foto.

A prevalere è stato il colore oro, utilizzato per tutte le decorazioni, compresa la torta a piani. Mentre le fontane luminose sono state utilizzate per accompagnare l’ingresso del festeggiato. E come se non bastasse, la sua entrata è stata accompagnata da una sfilata di miss e bolle di sapone a riempire l’area.