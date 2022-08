Federico Fashion Style in ospedale per un intervento chirurgico. A darne la notizia lui stesso con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale. Il famoso hair stylist ha voluto tranquillizzare tutti i fan spiegando che si è trattato di un intervento di routine che aveva programmato e sognava di fare da tempo.

Federico si è sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica all’addome. Ha voluto rimuovere la pelle in eccesso che gli creava un brutto inestetismo dovuto al rapido dimagrimento.

Fonte: web

“Scusate se non sono stato presente qui con voi… Ma state tranquilli, sto bene, e sono molto felice” – ha scritto sui social.

In adolescenza Federico aveva messo un po’ di chili che poi con l’età ha rimosso. Solo che il rapido dimagrimento non ha permesso alla pelle di riassorbirsi completamente e questo gli procurava un certo disagio.

“In adolescenza avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale. Vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi fisicamente” – ha scritto.

Federico ha indossato per anni abiti a vita alta e coprenti: “Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia contenitiva che nascondeva questo inestetismo” – ha confidato.

Ma oggi è riuscito a coronare il suo sogno. “Oggi sono riuscito a coronare un sogno! Non vi nascondo che ci ho messo almeno 15 anni per decidere, perché per me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessaria. Nulla a contrario a chi si rifà dalla testa ai piedi, ma questo è il mio punto di vista! Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer, ma realmente era un accumulo di pelle. Io sono felice e condivido con voi la mia guarigione” – le sue parole sotto alla foto pubblicata su Instagram.