Federico Fashion Style pubblica il listino prezzi del suo salone: le cifre fanno girare la testa!

Tutti conosciamo Federico Fashion Style, ma non molti hanno presente quanto possano costare i servizi che il noto parrucchiere è solito offrire nei suoi saloni. Vi siete mai chiesti quanto possa costare una piega e il costo previsto per l’applicazione delle extension?

Federico Lauri in posa

Ecco che cosa abbiamo scoperto in merito al listino prezzi pubblicato dal noto parrucchiere dei vip.

Federico Fashion Style: il parrucchiere dei vip conquista tutti

Da qualche anno a questa parte, un ragazzo è riuscito a scalare la vetta del successo diventando a tutti gli effetti il parrucchiere per eccellenza dei vip. Di chi parliamo? Ovviamente di Federico Fashion Style, il cui vero nome è Federico Lauri. Ma che cosa sappiamo sul suo conto?

Federico è nato ad Anzio nel 1989 e fin da piccolo ha sempre desiderato realizzarsi nel mondo della moda e delle acconciature. Inizia quindi a studiare in questo settore e fin dal suo esordio il talento da lui dimostrato è innato.

Federico Lauri

Il suo primo salone è stato aperto ad Anzio e successivamente riesce ad aprirne uno anche a Milano. La svolta arriva quando viene scelto da Real Time per essere il protagonista della trasmissione tv “Il Salone delle meraviglie”. Qui mette in mostra le sue tecniche innovative, come la piega che prevede l’utilizzo dei palloncini dorati per ottenere un effetto volumizzante.

Successivamente Federico ha aperto diversi saloni di bellezza in tutta Italia ed è diventato anche un noto personaggio televisivo prendendo parte a programmi come “La Pupa e Il Secchione” e “Ballando con le Stelle”. Il ragazzo è inoltre padre di una bellissima bambina.

I prezzi di Federico fashion Style fanno girare la testa

Credits: Real Time

Federico è stato scelto da moltissimi vip che si sono quindi affidati alla sua bravura per esibire una chioma perfetta. Ma quanto costa farsi fare i capelli da un esperto così famoso e rinomato? Possiamo dire che i prezzi sono un po’ più alti rispetto alla media.

Un semplice taglio donna costa 35 euro mentre il colore dell’intera chioma 120. Se invece si vuole dare una sfumatura ai propri capelli optando per delle meches, il costo sarà di circa 140 euro, cifra che cresce ancora in caso di shatush.

Listino Prezzi Federico Fashion Style

Sicuramente gli interventi più cari sono quelli che vedono l’applicazione delle extension, cifra che può partire dai 300 euro in su. In alcuni saloni è possibile richiedere l’intervento del parrucchiere pagando un supplemento extra.

Prima abbiamo visto come un semplice taglio donna costi 35 euro. Se questo viene eseguito da Federico la cifra sale a 48. È inoltre possibile richiedere dei trattamenti aggiuntivi come lo scrub della cute per 35 euro, il taglio della barba per 25 euro e perfino la schiaritura e il colore della stessa. Che dire, non manca davvero nulla!