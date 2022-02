Il famoso hair stylist svela il motivo per il quale non sposerà la sua compagna Letizia Porcu

Federico Fashion Style svela il reale motivo dietro la sua decisione di non sposare Letizia Porcu, madre della sua meravigliosa Sophie Maelle. La loro grande storia d’amore prosegue ormai da circa dieci lunghi anni e sono tantissimi i fan che si interrogano sul motivo per il quale, la coppia non sia ancora convolata a nozze.

L’influencer dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle è riuscito a conquistare la simpatia e l’amore di milioni di telespettatori. Sono proprio quest’ultimi a domandarsi spesso il motivo per il quale Federico non abbia ancora deciso di sposare la sua compagna.

A confessare il motivo che si cela dietro questa sua decisione è lo stesso hair stylist di Anzio durante un’intervista al settimanale Nuovo Tv. È proprio lui infatti, a rispondere ad alcune importanti domande in merito alla sua vita privata e alla relazione con Letizia Porcu.

La coppia è legata sentimentalmente da più di dieci anni da cui è nata una bellissima bambina di nome Shopie Maelle. Entrambi nel corso degli anni, hanno preso di comune accordo la decisione di non sposarsi ed è proprio quest’ultimo a spiegare la motivazione.

Federico Fashion Style: “Ecco perché non sposo Tiziana”

Intervistato dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, il noto influencer ha rivelato il motivo per il quale non ha intenzione di sposare la sua compagna. Ina decisione inaspettata che moltissimi fan non riuscivano a capire fino ad oggi quando, Federico ha svelato: “Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto”.

Stando alle parole dell’hair stylist questo sarebbe il motivo che si nasconde dietro la sua decisione di comune accordo di non convolare a nozze. Una decisione che ha lasciato tutti molto sorpresi e che mette a tacere le varie speranze in merito a dei fiori d’arancio nella coppia.

Entrambi non sentono la necessità di sottolineare il loro amore attraverso un rito sia religioso che civile. La decisione del matrimonio infatti, è stata messa da parte per pensare alla nascita della piccola Sophie avvenuta grazie alla fecondazione assistita. La coppia sta vivendo il loro grande amore libero e senza il pensiero di doversi per forza sposare.