Federico Fashion Style è un altro protagonista assoluto di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il parrucchiere, durante quest’ultima puntata, ha deciso di aprirsi e di toccare punti fragili della sua vita privata.

Il 32 enne ha infatti parlato di tutti quegli episodi che vive quotidianamente anche soltanto passeggiando per strada. L’hairstylist sfoggia sempre dei look molto eccentrici e colorati per questo gli viene dato del “gay“.

Questa cosa non lo turba, tuttavia, come tutti gli esseri umani anche lui ha dei suoi punti deboli e a volte, può rimanerci male. La cosa che ferisce Federico Fashion Style è che gli si attribuisce un oriento sessuale solo per il suo modo di vestire.

Come tutti gli esseri umani anche io ho le mie fragilità. Essere fashion e glamour come me non è compreso da tutti. Quando ero piccolino sicuramente ero completamente differente dagli altri miei compagni. Loro andavano ai compleanni in tuta e io invece indossavo già le giacchette di paillettes. Non essere capito bene alcune volte mi ha dato dei momenti di fragilità. Per me però era la cosa giusta e io mi vedevo bene in quel modo, con i miei abiti. Ho imparato a non ascoltare quello che diceva la gente.

Federico vive la sua libertà molto spontaneamente, i suoi look non dovrebbero condizionare l’opinione che gli altri hanno di lui.