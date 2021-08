Federico Rossi e Benjamin Mascolo hanno formato uno dei duo canori più seguiti dalle generazioni più giovani. Purtroppo, il loro percorso artistico è arrivato al termine qualche tempo fa. I musicisti hanno deciso di dividere le loro strade con l’intento di trovare una nuova identità artistica. Purtroppo, però, per Rossi la fine di Benji e Fede è stata accompagnata anche dalla fine di un altro importante rapporto.

Parliamo della relazione con Paola Di Benedetto, con la quale Federico ha passato è condiviso i momenti più significativi della sua esistenza. I due si sono lasciati poco dopo lo scioglimento dell’iconico duo. Federico e Benjamin, ovviamente, hanno continuato a coltivare un bellissimo rapporto e la loro amicizia non si è spenta con la fine dei loro rapporti lavorativi. Di recente, mentre Masolo si accinge a sposarsi con Bella Thorne, Rossi ha chiuso la sua relazione con Paola Di Benedetto.

Il cantante, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere della Sera, ha rivelato qualcosa in più sul suo rapporto con la vincitrice del GF vip 4. Queste le sue parole: “Ci siamo lasciati da un paio di mesi. Siamo sempre stati complici a prescindere dall’essere fidanzati. Siamo in ottimi rapporti”. Durante l’intervista è toccato un altro tema che sta molto a cuore a tutti i fans del cantante e soprattutto a quelli che erano fans del duo che formava con Benji.

Infatti, Federico Rossi ha rivelato alcuni retroscena sulle motivazioni che lo hanno spinto alla drastica decisione che ha preso circa la sua carriera: “Non prendevamo mai fiato. Quando sei in quella bolla, iniziata da piccolo, fai fatica a capire un po’ più di te. Nel 2018 ci siamo trasferiti a Milano per tre mesi, avevamo il daily di X Factor, il disco, gli instore, i palazzetti e avevo anche una ragazza”.

E ancora: “Non trovavo più il tempo per me e sono completamente crollato. Non dormivo più, ma poi dovevo essere lucido. È stato massacrante Nel libro ho detto che bevevo, sì, ma non a livelli incredibili, qualche birretta. Avevo iniziato a farmi prendere dalle circostanze, a voler fare qualsiasi tipo di cosa. Senza gli amici, mia madre o la mia ex Paola sarebbe stata dura”.