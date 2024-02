Fedez, ancora brutte notizie dopo la rottura da Chiara Ferragni: cosa sta succedendo al rapper

Passano le ore ma l’interesse in merito alla storia che vede protagonisti Chiara Ferragni e Fedez non diminuisce. I due sono nel fulcro del gossip e di minuto in minuto escono nuove ed importanti dichiarazioni. L’ultima sarebbe stata pronunciata proprio dalla nota influencer.

Chiara e Federico

Ecco che cosa ha detto la regina del web a poche ore dall’annuncio della sua separazione con Fedez.

Chiara Ferragni rompe il silenzio con un’intervista

Diversi giorni fa Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio in merito a quello che sta accadendo nella sua vita. Per lei non è un momento facile, in quanto si è ritrovata in una bufera mediatica che le ha fatto perdere moltissimi followers.

Chiara e Fedez ad un evento

Le cause giudiziarie, le accuse di frode e le indagini in corso hanno minato il suo impero e fatto perdere credibilità ad una donna che ha lavorato davvero tanto per imporsi in questo settore. Ora però i risvolti negativi di tutta questa faccenda si sarebbero rovesciati anche nella sfera intima, mettendo a dura prova il matrimonio tra Chiara e Fedez.

Secondo le voci dell’ultim’ora, i due si sarebbero lasciati e avrebbero deciso di prendere strade del tutto diverse. Ma come mai? Per ora vige il silenzio stampa, in quanto nessuno dei due ha ancora risposto a questa domanda così tanto gettonata.

La bomba su Fedez rompe il quadretto familiare dei Ferragnez

A quanto pare Chiara Ferragni avrebbe deciso di lasciare Fedez a causa dei comportamenti che quest’ultimo avrebbe adottato nell’ultimo periodo. Il rapper ha infatti deciso di discostarsi dall’immagine della donna proprio quando questa ha cominciato a naufragare.

Non l’avrebbe supportata dunque, dichiarando che sul lavoro sono due persone diverse che compiono delle scelte indipendenti l’una dall’altro. Chiara ha poi deciso di rilasciare qualche affermazione a “Il Corriere della Sera“, ovviamente senza sbilanciarsi troppo. Chiara e Federico il giorno del loro matrimonio Se faccio l’intervista con lui o senza di lui, ognuno può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto. Tenere i problemi tra le mura familiari.

Una risposta simile l’ha data anche Fedez agli inviati di “Pomeriggio 5”. Il cantante ha rivelato che per il momento non intende alimentare nessun gossip, ma solamente dare la priorità assoluta ai suoi figli. Che cosa succederà ora?