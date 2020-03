Fedez contro Radio Maria Il rapper Milanese Fedez si scaglia contro Radio Maria che chiede di ricevere delle offerte dai fedeli. Ecco cosa è successo.

Per l’Italia questi ultimi giorni sono davvero difficili, proprio poche ore fa il Governo italiano ha attivato nuove serrate misure di sicurezza a causa dell’emergenza per il coronavirus.

Tutta la popolazione si sta impegnando a rispettare le nuove norme e nel frattempo molti personaggi famosi sono intervenuti dando il loro sostegno all’Italia e non solo.

Tra i primi ci sono Fedez e Chiara Ferragni che hanno annunciato una raccolta fondi a favore dell’ospedale di Milano, il San Raffaele, per creare nuovi posti in terapia intensiva.

Questo gesto è stato supportato da tantissime persone in tutto il mondo e fino ad ora sono stati raccolti 3.723.510 €.

Da qualche ora a finire nel centro della polemica è Radio Maria, l’emittente attraverso un post su Facebook ha chiesto a tutti gli utenti di fare delle donazioni on-line destinate alla radio stessa.

La raccolta fondi sarebbe rivolta a coloro che sono impossibilitati nel recarsi in posta e pagare il bollettino.

“Stiamo attraversando un periodo di difficoltà che riguarda anche i modi per aiutare Radio Maria. Sappiamo tutti quanto questa radio, dono di Maria, abbia bisogno del vostro sostegno per andare avanti. A causa del Coronavirus molti ascoltatori non possono andare in posta per il bollettino a favore di Radio Maria. Si potrebbe superare questa difficoltà con un “Sepa straordinario” mantenendo la donazione abituale e limitatamente a questo periodo“.

Il primo a scagliarsi contro è stato proprio il rapper Fedez che con un paio di Instagram Stories sul suo profilo, ha affermato:

“Radio Maria vergognosa. Queste sono le priorità di chi dovrebbe mettersi a disposizione dei più bisognosi. Ma la chiesa esattamente quale aiuto concreto sta dando per il paese che gli ha scontato 5 miliardi di euro di Imu, oltre a pregare fortissimo e fare il digiuno?”

Tanti utenti hanno condiviso le parole di Fedez ed in poco tempo hanno invaso il post di Radio Maria con dure critiche e attacchi verso i vertici dell’emittente.