Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme: il motivo è speciale

A pochi giorni di distanza dal fratello Leone, anche per la piccola Vittoria Lucia Ferragni è arrivato il momento di spegnere le sue prime 3 candeline. Una festa favolosa e colorata ha visto Chiara Ferragni e Fedez fianco a fianco.

Fedez, Chiara Ferragni e Vittoria

Scopriamo insieme il tema della festa e come si sono comportati i due ex coniugi.

Chiara Ferragni e Fedez insieme al party della piccola Vittoria: pace fatta?

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso del tempo insieme e soprattutto nello stesso posto. Purtroppo però non si tratta della notizia che tutti i fan della coppia attendono, ma di una reunion dovuta al compleanno della piccola Vittoria Lucia Ferragni.

Chiara Ferragni, Vittoria e Leone

La settimana scorsa a festeggiare il suo compleanno è stato il piccolo Leone, mentre ora Vittoria ha spento le sue prime 3 candeline. Proprio per questo i genitori dei piccoli hanno deciso di organizzare loro due compleanni differenti, in maniera tale da premiare al meglio la loro individualità.

Fedez ha deciso di annullare un sacco di appuntamenti proprio per partecipare al compleanno della sua bambina. Ancora una volta però, l’atteggiamento tra i due coniugi è stato molto freddo e distaccato, quasi come volessero ignorarsi a vicenda. Ormai l’unico collante della coppia sembrano essere proprio i figli, motivo per cui sono sempre più remote le ipotesi di un ritorno di fiamma.

Il bellissimo compleanno di Vittoria: ecco il tema della festa

Credits: La Zia DI Chiara Ferragni

Se per Leone è stato scelto come tema della festa di compleanno Sonic, per Vittoria si è puntato ad altro, in quanto la piccola di casa Ferragni ha scelto come cartone di rappresentanza Pocoyo. Si tratta di un cartone dedicato proprio ai bambini piccoli poiché molto colorato e ricco di dinamiche divertenti.

Questa è stata una grande sorpresa per tutti coloro che erano soliti seguire le vicende dei Ferragnez, in quanto Vittoria ha sempre palesato un grande interesse per Elsa di Frozen. Tutti pensavano che la festa sarebbe stata incentrata su questo tema, ma così non è stato.

Chiara Ferragni e Vittoria

Ad ogni modo, quello ad aver colpito di più è stato proprio lo scatto che Chiara ha deciso di fare coi due figli. I due compaiono sempre di schiena a seguito della diffida di Fedez pervenuta qualche giorno fa. Anche se fra i due la pace sembra essere molto lontana, quello che conta davvero è il bene dei due piccolini.