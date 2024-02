Fedez e Chiara Ferragni, tra i due la crisi sembra essere sempre più profonda

L’allontanamento virtuale, o come è stato definito il “divorzio social” per presunti motivi di immagine era avvenuto diverse settimane fa. Ma adesso la permanenza di Fedez a Miami è giunta al termine, e il suo ritorno a casa sembra essere stato non troppo sereno. Infatti, circolano voci riguardo a una crisi tra il rapper 34enne e sua moglie, l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni.

Gli scandali legati al pandoro Balocco e alla bambola Trudi sembrano aver inciso sul legame tra Fedez e Ferragni. Non direttamente, è certo, ma qualcosa è successo dopo questo periodo a dir poco nero per lei. Le foto della coppia mancano dai rispettivi profili social da quasi due mesi.

Entrambi, però, continuano a mostrarsi insieme ai figli e al cane Paloma, ma mai in compagnia esclusivamente l’uno dell’altro. ‘Dagospia’ riporta la notizia che attualmente Fedez e Ferragni vivrebbero separati all’interno della stessa abitazione. Forse nello stesso complesso, ma in case diverse.

L’affetto per i loro due figli, Leone e Vittoria, sembra essere il grande e unico legame che li unisce al momento, come si vede dai pochissimi messaggi che sembrano scambiarsi pubblicamente. C’è aria di crisi, si respirava da tempo, ma adesso sembra tutto vero.

Nonostante Fedez e Chiara non abbiano ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla situazione del loro matrimonio, sembra chiaro che tra di loro si sia alzato come un muro. Quel che si vede è un profondo distacco che nessuno dei due è disposto a superare al momento.

Il viaggio a Miami del cantante rappresenterebbe l’ennesimo segnale di crisi da parte della coppia. Ferragni, dopo lo scandalo del pandoro, non è stata più vista con il marito. Si è notato che l’imprenditrice digitale trascorre spesso i weekend lontana da casa, in compagnia dei figli e degli amici, ma sempre senza Fedez. Il rapper avrebbe confessato di non voler affrettare le pratiche un divorzio. D’altronde, ci vuole più tempo per capire se la frattura con Chiara Ferragni possa trovare una soluzione e un lieto fine.