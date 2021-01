Fedez e Francesca Michielin squalificati da Sanremo 2021? L’imperdonabile errore del rapper

Guai in vista per il noto rapper milanese Fedez e la sua compagna artistica Francesca Michielin. Il cantante ha commesso un grave errore che potrebbe costargli la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2021. I social, sono davvero un’arma a doppio taglio.

Il cantante, durante le prove per il suo esordio al Festival, ha pubblicato un video sui social dimenticandosi di togliere l’audio. Sono bastati pochi secondi per spoilerare un pezzo della loro canzone. Cosa assolutamente vietata dal regolamento.

Il titolo della canzone “Chiamami per nome” era già noto, ma le regole per salire sul teatro dell’Ariston sono chiare: la canzone deve essere nuova. Nel regolamento è scritto chiaro:

È considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate) non sia già stata fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano.

Sempre nello stesso si può leggere:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sussiste inoltre la caratteristica di “canzone nuova” quando: la canzone nell’insieme della composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario sia stata solo occasionalmente interpretata e/o eseguita dal vivo (ovvero diffusa in versione registrata) in un contesto privato e/o familiare o comunque al di fuori dell’esercizio della professione artistica seppure sia avvenuta una ripresa e/o registrazione e/o riproduzione da chicchessia, anche se l’Artista ne abbia avuto contezza“.

Al momento i filmati sono al vaglio della Rai che dovrà capire se perdonare o meno il piccolo errore, fatto in buona fede di Fedez. i sono stati anche dei precedenti che poi hanno dato esito positivo.

Ma Francesca Michielin, se la pena sarà l’esclusione al Festival, perdonerà il suo amico e compagno artistico? I fan sono già in crisi.