Sul profilo Instagram di Fedez, ieri, è apparso un post con il quale il cantante, che come tutti sanno sta affrontando da qualche giorno le cure per un tumore al pancreas, ha voluto mostrare il regalo ricevuto dai bambini di pediatria dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove lo stesso è ricoverato. Un momento molto tenero che il rapper ha voluto documentare.

Credit: fedez – Instagram

Dallo scorso 17 febbraio la vita di Fedez non è più la stessa. Il rapper, quel giorno, ha infatti svelato via social di avere una malattia e di dover affrontare un periodo di cure delicato.

A qualche giorno di silenzio è poi seguito un altro post del cantante, nel quale lo stesso annunciava di essersi sottoposto ad un intervento per rimuovere un tumore neuroedocrino al pancreas, che gli era stato diagnosticato da qualche tempo.

Immediata l’ondata di affetto per lui, che ha ringraziato più volte tutti per il sostegno e la vicinanza mostrata nei suoi confronti in questi difficili giorni.

Fedez non è mai stato solo in questo periodo. La sua famiglia lo ha sostenuto e lo sta sostenendo con tutto il cuore. Come il piccolo Leone, per esempio, che ha commosso tutti con due doni che ha fatto al suo papà.

Poco prima dell’intervento gli aveva regalato un piccolo quadro in cui gli faceva gli auguri per la festa del papà. Dopo l’operazione, invece, gli aveva regalato un peluche rosa per non farlo sentire da solo mentre era ricoverato.

Ma l’affetto arriva anche da chi non fa parte della sua famiglia. Come dimostra l’ultimo post pubblicato dal cantante.

Fedez ringrazia i bimbi del San Raffaele

Credit: fedez – Instagram

L’ultimo dono è arrivato direttamente dal reparto pediatria dell’ospedale San Raffaele di Milano, lo stesso nosocomio in cui Fedez è tutt’ora ricoverato.

I bimbi gli hanno fatto recapitare un cartellone colorato, sul cui esterno compare la scritta “PER FEDEZ”.

Credit: fedez – Instagram

Nel video pubblicato dal cantante si legge anche il messaggio che i bimbi hanno scritto all’interno:

Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che hai fatto per tutti noi! Con affetto…disumano!!!

Fedez ha infatti più volte donato in prima persona denaro al reparto pediatria dell’ospedale e organizzato raccolte fondi per le migliorie del reparto.