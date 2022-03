Fedez ha voluto condividere con i suoi fan un momento delicato della sua vita. Usando i suoi profili social, il cantante ha comunicato a tutti di avere un problema di salute senza ben specificare cosa.

Le sue parole sono commoventi. La voce si interrompe spesso, il cantante sembra avere un nodo nella gola e fa fatica a trattenere le lacrime. Gli occhi sono rossi e la voce gli trema:

Ora sono qua per dirvi che, purtroppo, mi è stato trovato un problema di salute ma, per fortuna, è è stato trovato con un grande tempismo… Il che comporta un percorso importante che dovrò fare è che mi sento anche di raccontare non ora… non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli ma che mi sento di raccontare in futuro. Perché quando ho scoperto, Insomma, quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi abbia dato forza.

Poi Fedez decide di spiegare il perché della decisione di postare tutto sui social:

Quindi, se anche poi è una cosa che sicuramente mi sento di fare in futuro, quella di raccontare questa mia nuova avventura… perché se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo a una persona che magari non ha la fortuna di essere circondato da così tanti affetti com’è la mia bellissima famiglia… mi fa pensare che… questa parentesi della mia vita ha una sua utilità e riesco a conferirgli un senso… cosa che a tratti ovviamente non si riesce a dare.

Fedez prosegue il suo commovente racconto parlando a cuore aperto:

Mi rendo conto che in questi anni io è come se avessi avuto in questo questa modalità di comunicazione una sorta di album dei ricordi condiviso e solo ora mi rendo conto dell’importanza di essere riuscito a magari a strappare un sorriso dall’altra parte dell’apparecchio a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile perché quell’album condiviso in questo momento sarà… sarà anche la mia forza e… e serviva per strappare un sorriso a me e quindi anche questo forse mi sta riuscendo a ad attribuire un valore di una cosa che prima magari non stavo e quindi niente…

Infine il cantante conclude: