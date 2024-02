Fedez parla di una malattia che nessuno conosceva, neanche i farmaci sono di aiuto: cosa è e come si tratta

In molti già sanno dei trascorsi di Fedez con problemi legati alla salute mentale. Infatti, il giovane rapper milanese ha sofferto, come lui stesso racconta, di una grave forma depressiva. Il cantante ha raccontato la sua esperienza in un incontro con dei giovani liceali torinesi. L’incontro, volto alla sensibilizzazione delle patologie psichiatriche e dunque della sanità mentale, si è tenuto al Circolo dei Lettori di Torino. Oggi una psicoterapeuta spiega cosa è e come si affronta la depressione farmaco resistente di cui ha sofferto Fedez.

Incontro Circolo dei Lavoratori Torino

L’incontro “La salute mentale è un diritto dei giovani”, promosso dall’associazione Acmos, che si è svolto al Circolo dei Lettori di Torino, ha visto coinvolti 370 studenti e Fedez. Durante l’evento il rapper milanese si è messo a nudo, raccontato agli studenti la sua personale esperienza con le patologie psichiatriche. Infatti, come racconta lui stesso, ha sofferto di una forma di depressione farmaco resistente. Ed oggi, la psicoterapeuta Tiziana Corteccioni, ha spiegato di cosa si tratta.

La depressione, è un disturbo dell’umore caratterizzato da diversi sintomi, più o meno gravi, tra cui ansia, tristezza profonda e perdita di interessa verso le normale attività. Quando una persona soffre di un disturbo come questo, è opportuno che si rivolga ad uno specialista nel settore, per poter trovare la giusta via. Ogni persona è differente e dunque ogni terapia o trattamento sarà adattata al paziente. In ambito medico, si parla di depressione farmaco resistente, quando il quadro depressivo non risponde a due o più antidepressivi con meccanismi di azione diversi, ed assunti secondo un adeguato dosaggio e per un periodo di tempo sufficiente. La psicoterapeuta Tiziana Corteccioni riguardo alla depressione farmaco resistente citata da Fedez dice:

“La depressione farmaco resistente può dipendere da alcuni fattori, tra cui la gravità della depressione di cui è affetto il paziente o i trattamenti pregressi e le modalità di assunzione. In ogni caso, per poter parlare di depressione farmaco resistente deve essere trascorso un periodo di tempo congruo dall’inizio della terapia e quest’ultima deve essere rispettata nel dosaggio prescritto dal medico”

Fedez

Dunque in base alle parole della psicoterapeuta è fondamentale l’assunzione regolare della terapia prescritta dal medico. Fedez, nel suo incontro con i ragazzi, ha spiegato che nel suo caso, seguire la terapia è stato complicato:

“Quando hai una forma di depressione hai bisogno di aiuto e, se te lo dice un medico, è possibile che tu abbia anche bisogno di farmaci. Se siete in cura con degli psicofarmaci, il mio consiglio è quello di non abbandonare mai la terapia. Questo è l’errore che ho fatto io, appena mi sentivo meglio, abbandonavo i farmaci, fino a che sono diventato una macchina allo sbando”

Fedez

La dottoressa Corteccioni, in merito all’aderenza alla terapia farmacologica spiega:

“Molti pazienti interrompono la terapia e poi, quando la riprendono dopo settimane o mesi non vedono più i risultati, Questo capita molto spesso, perché in quel periodo di sospensione il quadro clinico del paziente può cambiare, ecco perché nel momento in cui il paziente decide di riprendere gli psicofarmaci potrebbe aver bisogno di un’altra terapia o di un altro dosaggio. In questi casi la mancanza di risposta non è causata da depressione farmaco resistente ma da una terapia ormai inadeguata”

Una volta valutate tutte le variabili del caso, lo psichiatra può stabilire se, la depressione è farmaco resistente o meno. Ed un volta constatato ciò, si può intervenire al meglio, come spiega la dottoressa Corteccioni:

“In linea di massima, si interviene associando alla terapia farmacologica un altro tipo di trattamento: molti studi hanno rivelato che potrebbe essere utile utilizzare un percorso di psicoterapia cognitivo-comportamentale, o di altre tecniche terapeutiche, come la mindfullness, ma ovviamente tutto dipende dal singolo caso e quadro clinico. Non esiste una regola uguale per tutti”

Fedez

L’incontro organizzato da Acmons, aveva lo scopo di istruire non solo i giovani, ma tutti quanti noi. Infatti, le patologie psichiatriche non devono essere viste come un tabù. Chi ne soffre, deve affidarsi alle giuste persone, così da poter trovare, insieme ad uno specialista la migliore terapia, sia essa farmacologica che non.

Fonte: Cos’è la depressione resistente ai farmaci di cui ha sofferto Fedez (fanpage.it)