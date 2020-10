Non solo cantante, ma anche influencer, Fedez decide di ritirarsi momentanemaente dai social per aiutare i lavoratori dello spettacolo

In un momento drammatico come questo c’è chi parla e c’è chi si rimbocca le maniche. In questa seconda categoria rientra il noto rapper milanese Fedez. Il cantante, proprio oggi, ha fatto una annuncio sui suoi canali social.

I fan, non avendo notizie di Fedez da qualche ora si sono preoccupati. Il marito di Chiara Ferragni però ha fatto sapere di essere al lavoro per una buona causa.

Il ragazzo, già la scorsa settimana, aveva lanciato un appello sui suoi canali social per raccogliere fondi per tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo. Tecnici del suono, delle luci, truccatori, allestitori di palchi ecc. sono ormai in ginocchio.

Fedez ha così pensato di fare qualcosa di concreto per chi in questi anni è stato dietro a tutti i suoi concerti e spettacoli. Il papà del piccolo Leone ha così scritto:

Perdonate la latitanza. Sto lavorando come un pazzo insieme a un gruppo di amici per mettere in piedi un progetto che possa aiutare le categorie più colpite in questo momento drammatico. Ho bisogno di metterci la testa giorno e notte perché tutto questo possa prendere vita nel minor tempo possibile, motivo per il quale non sarò presente per un po’.

Spero si riesca a far qualcosa di bello e positivo per i lavoratori di questo paese, in tempi brevi. Anzi brevissimi.

Sono certo riusciremo a fare qualcosa per portare, anche se solo per un attimo, un po’ di positività. Ce n’è bisogno come l’ossigeno. Non può piovere per sempre. Un abbraccio a tutti.

Il Coronavirus ha messo in ginocchio un intero paese. Oltre ai ristoratori, la categoria tra le più colpite, ci sono molti altri lavoratori che si trovano a dover far i conti a fine mese.

Gestori di palestre, ma anche di cinema e teatri. Il COVID-19 non ha purtroppo risparmiato nessuno. Giuseppe Conte è costantemente a lavoro per ridurre i danni, per quanto possibile.