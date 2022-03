Fedez rompe il silenzio dopo l’annuncio della malattia: il post per Leone

L’annuncio della malattia di Fedez è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Il noto rapper milanese, q qualche giorno fa, ha annunciato sui suoi profili social di essere malato.

Un periodo difficilissimo per i Ferragnez che oggi si trovano a festeggiare anche il quarto compleanno del loro primogenito Leone.

Dopo l’annuncio della malattia i due non si sono più mostrati sui profili social, ma oggi hanno fatto un’eccezione. Proprio per Leone, Federico Lucia ha pubblicato un post tenerissimo.

Una serie di foto dei due insieme con una dolcissima didascalia:

Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te.