Dall’inizio di quest’anno, la vita del cantante Fedez non è più la stessa. Ha infatti scoperto di avere un tumore al pancreas, che lo ha costretto ad un ricovero ed un intervento molto delicato. Questo episodio spiacevole, ha spiegato il cantante, gli ha fatto cambiare idea su molte cose, compreso il valore che dava al denaro prima e quello che invece gli da adesso.

Cantante, imprenditore, influencer, marito e padre amorevole e chi più ne ha più ne metta. Fedez, all’età di 33 anni ha saputo ritagliarsi un posto importante nel mondo.

Uno degli ultimi esperimenti che ha fatto si chiama “Muschio Selvaggio” ed è un format che va in onda sulla piattaforma Twitch. In ogni puntata, il rapper, i suoi amici e gli ospiti, affrontano discussioni sui più disparati argomenti.

Ma le chiacchierate coinvolgono spesso anche lui stesso, che non si risparmia mai nel dire il suo pensiero.

Nell’ultima puntata, con lui e l’ormai inseparabile Luis Sal c’era l’amico e rapper Lazza.

Tra i tanti discorsi, si è toccato anche quello legato ai soldi e al valore che ognuno gli da. Per l’appunto, anche lo stesso Fedez ha voluto dire la sua.

Il rapper ha spiegato che gli ultimi eventi che gli sono capitati nella vita, intendendo inevitabilmente la malattia e la paura da essa provocata, gli hanno fatto cambiare idea sul valore che hanno i soldi.

Prima di avere un tumore avevo un obiettivo, era quello di arrivare a 200 milioni. Ora invece non me ne frega più niente. Mi sono detto che non ha senso e sai perché? Perché metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che quello non è il fine.