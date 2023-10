Dopo il ricovero d’urgenza, e la grande apprensione e preoccupazione che hanno preso largo trai i fan, Fedez torna a casa. Il cantante non appena ha riaperto i social, dopo molti giorni di assenza, ha voluto fare dei ringraziamenti speciali.

Sicuramente, ciò che lo ha aiutato a superare questo brutto periodo sono stati la moglie Chiara Ferragni, i genitori, l’equipe di esperti, ed infine l’amore dei fan e followers che lo hanno riempito di messaggi.

Proprio a loro, a tutti quelli che gli sono stati vicini, ha voluto spendere il primo messaggio appena tornato a casa. A commuovere però i social in queste ultime ore, è il video postato dallo stesso cantante che mostra, la reazione di Leone e Vittoria davanti al ritorno a casa del loro amato papà.

Fedez torna a casa, il commovente video e la reazione di Leone e Vittoria

Il 6 ottobre Federico Leonardo Lucia in arte Fedez, torna a casa dopo il ricovero all’ospedale Fatebenefratelli. Dopo ben 8 giorni di ricovero ed altrettanti giorni di puro silenzio attorno a lui, la paura e la tensione sui social si è finalmente alleviata.

Il primo messaggio che ha voluto inviare è stato un messaggio di ringraziamento verso tutte le persone che gli hanno mostrato affetto e calore standogli vicino. Dal personale sanitario che si è preso cura di lui, fino a tutti i suoi familiari, in particolare Chiara Ferragni.

Sicuramente, una volta tornato a casa, ha potuto sentire nuovamente l’amore che si cela nell’abbraccio tra padre e figli. Dal video che è stato girato, si nota l’emozione di Fedez nell’aprire la porta di casa ed essere accolto dai suoi due figli, Leone e Vittoria.

I piccoli, non appena hanno capito che alla porta fosse il padre, hanno subito iniziato ad urlare pieni di felicità. “Papà papà”, Fedez non ha potuto nascondere un sorriso pieno di commozione.

Il video è stato pubblicato direttamente dal cantante sulle storie Instagram, per poi essere ricondiviso da numerosi utenti. Sempre all’interno del video, si nota come Leone abbia dato a Fedez dei regali; alcuni disegni realizzati da lui per dargli il bentornato.

Fortunatamente, dopo tanta preoccupazione, Fedez sta bene. Come è già stato spiegato, il rapper deve passare un periodo in completo riposo, prima di poter tornare a lavorare ai suoi progetti. Ovviamente, la cosa importante è che si sia conclusa nei migliori dei modi.