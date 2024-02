Fedez vola a Miami con la sua assistente: chi è Eleonora Sesana e perché avrebbe mandato su tutte le furie Chiara Ferragni

Oggi è un giorno particolare in quanto sembrerebbe che la coppia composta da Fedez e Chiara Ferragni sia letteralmente scoppiata. Dall’ombra un terzo nome che potrebbe avere un ruolo chiave in questa separazione. Di chi si tratta?

Fedez e la sua assistente

Ecco che cosa abbiamo scoperto sul conto di Eleonora Sesana, l’assistente personale di Fedez.

Fine dell’amore tra Fedez e Chiara Ferragni: cosa è successo?

Da qualche ora non si parla d’altro. Secondo la maggior parte dei portali di gossip e dei vari siti di notizie la coppia d’oro composta da Chiara Ferragni e Fedez sarebbe ufficialmente scoppiata. I Ferragnez sono stati molto spesso al centro della scena e pare che la crisi sia presente nella coppia già da diverso tempo.

Per alcuni la strada senza ritorno sarebbe stata intrapresa dai due a seguito di Sanremo 2023. In quell’occasione Fedez aveva dato spettacolo baciando Rosa Chemical sul palco e mettendo in imbarazzo la moglie che era stata scelta per condurre due delle serate del famosissimo Festival canoro. Già all’epoca si era parlato di come i due fossero entrati in crisi e di come, molto probabilmente, la Ferragni avesse intenzione di divorziare dal marito.

Fedez e Chiara Ferragni

I rumors sono poi cessati, anche se da qualche mese a questa parte una nuova ombra si è insinuata fra la coppia. Secondo le voci di corridoio, Fedez avrebbe lasciato la casa coniugale domenica scorsa e non vi sarebbe più rientrato. Per non parlare poi di come la Ferragni abbia cambiato la sua immagine del profilo di Instagram, eliminando ogni traccia del marito e comparendo da sola con i suoi due figli. Ha fatto poi scalpore la foto della mano di Chiara senza fede.

Bisogna dire che da dicembre 2023 i due pubblicano pochissime foto insieme per via del caso che vede protagonista Chiara Ferragni nella storia del Pandoro gate. Secondo gli esperti infatti, Fedez si sarebbe subito dissociato dalla moglie per non cadere vittima dell’effetto alone.

Chi è l’assistente personale di Fedez?

Credits: La zia di Chiara Ferragni

A poche ore dalla notizia che sta facendo parlare tutta Italia, è uscita un’indiscrezione che potrebbe rimettere in gioco diverse carte. Sembra che quando il rapper milanese si sia allontanato dalla casa coniugale abbia deciso di partire alla volta di Miami.

Non sappiamo se questo sia avvenuto per fini lavorativi oppure per questioni personali, ma il cantante avrebbe scelto di non viaggiare da solo. Con lui c’era infatti la sua assistente personale, una donna che risponde al nome di Eleonora Sesana.

Eleonora, l’assistente di Fedez

Su di lei non si hanno moltissime notizie, in quanto è molto riservata. Sappiamo solamente che è laureata in Scienze del turismo e che da qualche anno lavora nel mondo della comunicazione. Sicuramente non è una sconosciuta, in quanto i più attenti hanno visto la donna comparire nella serie cult della coppia ovvero “The Ferragnez”. Tra lei e Fedez c’è solo lavoro oppure qualcosa di più? Chissà…