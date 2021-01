Fedez vuole Tommaso Zorzi: ha puntato il concorrente

In pochi sanno che Fedez, oltre ad essere uno stimato rapper, ha anche una società con la quale gestisce gli appuntamenti e l’immagine di alcuni personaggi VIP molto famosi.

Ora, sembra che il marito di Chiara Ferragni, abbia puntato un concorrente della casa del Grande Fratello Vip. Ovviamente, stiamo parlando di Tommaso Zorzi: il ragazzo si è senz’altro fatto notare da tutti.

Tommaso Zorzi è stata la vera rivelazione di questa edizione del Grande Fratello Vip, c’è chi lo ama e chi lo odia, ma questo è normale per le personalità forti come la sua.

A rivelare questo dettaglio è stato Gabriele Parpiglia che intervistato da Casa Chi ha svelato qualche vero scoop proprio sul giovane concorrente di 25 anni:

Fedez ha messo gli occhi su Tommaso come gestione di talenti. Oltre a fare il rapper e lo youtuber lui fa anche il management. Ha messo gli occhi su Tommaso in maniera diretta, ma come li ha messi in modo veloce, sono anche tornati indietro, ma su questa storia c’è dell’altro.