Co conduttrice dell’ultima serata del Festival di Sanremo Sabrina Ferilli che non ha deluso le aspettative ed ha regalato momenti di simpatia con la sua ironia. Ma a causa di un video che è girato sui social c’è chi ha ipotizzato una lite con Amadeus. Nel video si sente la Ferilli nel backstage urlare: “Perché fa il pezzo di M***a”.

Un piccolo giallo che ha provveduto lo stesso Amadeus a chiarire nella conferenza stampa di chiusura del Festival.

“Mai stata nervosa con me Sabrina Ferilli, c’era anzi un siparietto quasi mai voluto. La realtà è che Sabrina era inciampata su un cavo o su un pezzo di legno e ha detto di tutto e di più. Me lo dicono gli autori perché io non ero lì. Era inciampata dopo essere rientrata, c’era tutto un gioco di specchi ed ha avuto questo piccolo incidente, così per 5 minuti ha detto ogni cosa” – il chiarimento di Amadeus.

Fonte: Rai

E ancora: “Le altre presenze femminili, finito il loro momento sul palco, tornavano nel camerino. Sabrina invece è sempre rimasta su uno sgabello, dietro le quinte, intrattenendo chiunque e parlando con tutti. Ha parlato con tutti gli addetti, i tecnici, con chi portava i fiori. Lei è una persona di una simpatia incredibile e parlava come parla normalmente, quindi senza che fosse riferito a nessuno credo. La terminologia colorita, che apprendo ora si è sentita in audio, sarà stata riferita a qualcosa che è accaduto dietro le quinte, per ridere. Lei è stata di una simpatia e allegria travolgente, ha davvero animato il dietro le quinte”.

Poche ore dopo il chiarimento di Amadues in conferenza stampa è arrivato il ringraziamento sui social di Sabrina Ferilli proprio nei confronti del conduttore e della Rai.

“Grazie a tutti, a tutta l’organizzazione Rai e Sanremo, a tutti gli autori e i tecnici, ma soprattutto grazie a te Amadeus, ti voglio bene” – ha scritto.

Poco dopo poi ha pensato di spegnere definitivamente le polemiche postando alcuni scatti insieme ad Amadeus durante la serata sorridente con la didascalia: “Ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate: chi più di me potrebbe sapere? #Sanremo2022”.