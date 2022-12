Fernanda Lessa confessa: “Il 5 novembre ho avuto una ricaduta dopo quattro anni e tre mesi sobria”

Nel corso degli ultimi giorni il nome di Fernanda Lessa è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è apparsa in una puntata de Le Iene andata in onda la settimana scorsa in cui si è parlato a lungo di dipendenze. In quest’occasione la showgirl ha confessato di essere ricaduta nel tunnel della dipendenza da alcol dopo aver trascorso quattro anni e tre mesi da sobria.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Il mio nome è Fernanda Lessa, ho 45 anni e sono un’alcolista. Il 5 novembre ho avuto una ricaduta. Ho perso un’amica cara. E’ stata una tragedia perché si è tolta la vita. Quando capitano queste cose di solito mi chiudo nella mia stanza, ma non ho potuto farlo perché c’era la festa di compleanno della mia migliore amica il giorno dopo.

E, continuando, la showgirl ha confessato:

Quando sono entrata ho avuto un attacco di panico, non ne avevo mai avuti prima. Mi sentivo i polmoni di piombo, mi mancava l’aria e non riuscivo a vedere quello che stava succedendo. Sentivo un dolore profondo. Sembrava che una valanga di neve mi stesse passando sopra. Fissavo il vuoto e quando mio marito o la mia amica mi chiedevano cosa stava succedendo, questo mi faceva andare fuori di testa.

E, infine, Fernanda Lessa ha concluso:

Mi incaz*avo tantissimo perché se stavo fissando il vuoto, arrivavano mio marito o la mia migliore amica e mi dicevano: ‘Fernanda, cos’hai?’. Questo mi faceva uscire fuori di testa. Che caz*o chiedi cos’ho! Dovevo togliere quel peso e allora ho pensato di bere. Sono andata al bar e ho chiesto una vodka liscia. In quel momento sentivo che stavo avvelenando il mio corpo. Sentivo il gusto del veleno, ma volevo farmi del male e allora ho continuato con altri shot…

In seguito a questa confessione, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato anche del suo percorso di astinenza. Queste sono state le sue parole a riguardo: