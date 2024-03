Ferragnez, cosa è successo alla festa di Leone: il dettaglio rivelato in diretta tv emerge solo ora

Pomeriggio 5 ha appena rivelato un retroscena del tutto inaspettato che, ancora una volta, vede al centro di tutto Fedez e Chiara Ferragni. I due hanno infatti partecipato alla festa di compleanno del figlio Leone, ma le cose non sono andate come i follower si sarebbero immaginati.

Chiara Ferragni, Leone e Vittoria

Che cosa è successo a quella che fino a poco tempo fa era una delle coppie più amate di sempre?

Fedez e Chiara Ferragni: le cose fra i due ex coniugi vanno sempre peggio

Fino a pochi mesi fa nessuno si sarebbe mai immaginato come una delle coppie più amate e gettonate di sempre si sarebbe detta addio di lì a poco. Ovviamente ci riferiamo a Fedez e Chiara Ferragni, due figure istituzionali del web che nel bene e nel male ci hanno sempre fatto sognare.

La loro storia d’amore sembrava destinata a durare per sempre, ma nell’ultimo periodo diverse falle sono emerse nel loro rapporto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quella che ha visto nascere uno scandalo dietro l’altro in merito all’impero economico costruito dalla Ferragni.

Fedez e i figli

Secondo le voci di corridoio, Fedez non sarebbe stato un buon compagno in quanto, anziché supportarla e difenderla, l’avrebbe lasciata affondare da sola. Lo stesso non si può dire di Chiara Ferragni che, invece, in passato è sempre stata accanto al marito e lo ha aiutato a superare diversi momenti bui e piuttosto tristi.

Da qualche giorno non si fa altro che parlare di diffide reciproche che i due ex coniugi avrebbero intentato l’uno nei confronti dell’altra. Nessuno dei due potrà più mostrare sui social i propri figli se non di schiena, in quanto l’intento principale è quello di proteggere la loro privacy.

I Ferragnez festeggiano Leone ma non si rivolgono nemmeno la parola

Credits: Gossip E Notizie

Poche ore fa Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di celebrare al meglio il loro primogenito, il piccolo Leone. Il bimbo ha compiuto 6 anni e per l’occasione i suoi genitori hanno deciso di organizzare un party a tema Sonic per renderlo felice.

Fino all’anno scorso i social brulicavano di foto davvero speciali scattate in occasione del compleanno dei bambini, ma questa volta è andata in maniera decisamente diversa. Non ci sono state foto di famiglia e, a quanto pare, i due genitori hanno posato per degli scatti singoli con ognuno dei due bambini.

Allestimento festa Leone

Come se tutto questo non fosse già abbastanza triste, un’inviata di Pomeriggio 5, ovvero Claudia Rossi, ha deciso di rivelare qualche aneddoto in merito a quanto accaduto al party. La giornalista ha rivelato che sia Fedez che Chiara erano presenti al party, ma che fra di loro non c’è stato alcun tipo di interazione.

I due non solo non si sarebbero neanche guardati, ma avrebbero deciso di ignorarsi non rivolgendosi nemmeno la parola. In tutta questa storia però è stato raggiunto un importante traguardo ovvero quello di salvaguardare la privacy dei bambini e far vivere loro un’infanzia felice e spensierata.