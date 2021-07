Festival di Cannes, Jodie Foster sfila mano nella mano con sua moglie

Il Festival di Cannes è da sempre considerata una manifestazione in cui la città diventa la capitale della moda e dello stile. La protagonista della prima giornata del Festival è stata l’attrice Jodie Foster. La diva di Hollywood ha sfilato sul red carpet mano nella mano con sua moglie Alexandra Hedison.

Jodie Foster è stata la protagonista della prima giornata della 74esima edizione del Festival di Cannes. Un momento davvero importante quello vissuto da una delle attrici più amate che ha ricevuto la Palma d’oro alla carriera. Per questa importante occasione, la diva di Hollywood ha voluto al suo fianco la moglie Alexandra Hedison.

Le due donne hanno sfilato sul red carpet, insieme e felici e sfoggiando quell’eleganza che le contraddistingue. In questo modo Jodie Foster ha deciso di essere libera dimostrando di essere una diva fuori dal comune andando contro ogni stereotipo.

Nel 2013, in occasione dei Golden Globe, la diva di Hollywood ha fatto il suo coming out parlando in diretta tv. Quello è stato il momento in cui l’amata attrice ha parlato per la prima volta della sua sfera privata, coinvolgendo anche i suoi due figli e la sua ex compagna.

Dal 2014, Jodie Foster è legata all’attrice e fotografa Alexandra Hedison. Le due donne hanno sfilato insieme sul red carpet mano nella mano, andando contro ogni stereotipo imposto dalla società. Inoltre, al momento della consegna del premio alla carriera alla nota attrice, le due donne si sono baciate in platea.

Jodie Foster e sua moglie Alexandra Hedison si sono mostrate al Festival di Cannes felici. La diva di Hollywood ha voluto condividere uno dei momenti più importanti della sua carriera con una delle persone più importanti della sua vita. In questo modo l’attrice, che non ha mai accettato gli stereotipi imposti dalla società, ha deciso di essere libera ed indipendente.