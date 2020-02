Festival di Sanremo 2020, Achille Lauro è la Marchesa Luisa Casati Stampa: la spiegazione Festival di Sanremo 2020, Achille Lauro scatena le polemiche con il suo outfit: calze a rete e rossetto rosso. Ecco perché si è vestito così il rapper

Al Festival di Sanremo 2020, Achille Lauro ha voluto lasciare il segno e, ad ogni sua esibizione, ha indossato un costume di scena fuori dal comune. Quello indossato nella quarta serata del festival non era da meno: piume nere e inserti di cristalli, un look disegnato da Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. Ecco come ha spiegato la sua scelta.

Visualizza questo post su Instagram 💁🏼‍♂️ #MeNeFrego @achilleidol #sanremo2020 #sanremo70 Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai) in data: 7 Feb 2020 alle ore 3:39 PST



Non è passato inosservato nemmeno il terzo costume di scena del rapper Achille Lauro. Si trattava di un look stravagante firmato dal direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele. Per molti si è trattato di un outfit scandaloso ma Achille Lauro, come sempre, ha dato la sua spiegazione sul suo profilo Instagram: si trattava di una interpretazione della Marchesa Luisa Casati Stampa, nobildonna vissuta a a cavallo tra ‘800 e ‘900.

La Marchesa Luisa Casati Stampa era figlia di ricchi commercianti ed era famosa per essere sopra le righe e allergica alle regole di cui si è sempre fregata. Ed è chiaro il riferimento al brano portato in gara dal rapper Achille Lauro che si chiama, appunto, “Me ne frego”.

Ma c’è di più: la Marchesa Luisa Casati Stampa è stata la musa di alcuni dei più grandi artisti di quel periodo, un personaggio istrionico ed eclettico. Tra questi ricordiamo solo alcuni: Man Ray, Filippo Tommaso Marinetti, Giacomo Balla e Fortunato Depero e protagonista della bell’epoque a Venezia.

Achille Lauro ha interpretato sul palco dell’Ariston insieme al chitarrista Boss Doms, il suo personale Me ne frego, indossando calze a rete modello tailor made, con motivi geometrici tempestati di cristalli neri, abito di chiffon nero completamente trasparente e rossetto, estratto a sorpresa da un guanto speciale. Il cantante si è poi scambiato un bacio scenico con Boss Doms, il suo chitarrista.

Ha scelto di indossare le vesti della Marchesa Casati perché era un’amante dell’arte che aveva deciso di diventare lei stessa una vera pera d’arte sul palcoscenico scelto da lei, la città di Venezia. Ecco come l’ha definita Achille Lauro:

“È un personaggio iconico e mistico. Musa inarrivabile, eterea e decandente”.