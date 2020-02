Festival di Sanremo 2020, Achille Lauro, ecco da cosa era vestito Festival di Sanremo 2020, Achille Lauro sorprende nuovamente gli spettatori con un nuovo outfit da sballo; ecco da cosa era vestito il cantante

L’ultima serata del Festival di Sanremo 2020 e Achille Lauro non poteva non deliziarci con l’ultimo dei suoi travestimenti. Sul palco dell’Ariston il cantante famoso per i suoi eccessi ha vestito i pani di Elisabetta I Tudor. Le motivazioni di questa scelta sono arrivate poco dopo, dal suo profilo Instagram.

Dopo la Marchesa Casati Stampa è arrivato il turno di Elisabetta I Tudor. Il cantante è stato molto chiacchierato e si potrebbe pensare a una strategia. In molti pensano che la scelta di far discutere sia collegata al desiderio di attirare l’attenzione su di se e sul suo brano. Ma l’undicesimo posto della sua canzone “Me ne frego” nella classifica generale sembra non dare ragione a questa ipotesi.

Dopo l’esibizione, Fiorello ha voluto avere una fotografia con lui e, dopo lo scatto ha commentato con un sorriso:

“Achille Lauro è talmente avanti che lui è già a lunedì”.

A spiegare, ancora una volta, il suo travestimento è stato Achille Lauro stesso che ha postato le foto sul suo account Instagram:

“Elisabetta 1 Tudor, vergine sposa della patria, del popolo, dell’arte e difensore della libertà. Che Dio ci benedica”.

Sotto il post di Achille Lauro c’è un commento che non passa inosservato. Un suo follower ha scritto:

“Sei un vessillo di libertà, Lauro. Grazie per aver rivendicato tutte le violenze e tutti gli stereotipi. Grazie per liberarci dall’indifferenza, dall’ignoranza, dai taboo. Grazie per aver triggerato i bigotti di tutta Italia (e non solo). È questa la tua vittoria, la nostra vittoria”.

Visualizza questo post su Instagram QUEEN 👑 #AchilleLauro #BossDoms #Sanremo2020 #MeNeFrego #Sanremo70 Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai) in data: 8 Feb 2020 alle ore 2:32 PST

Una presa di posizione che sembra aver colto in pieno le vere intenzioni di Achille Lauro che, con i suoi travestimenti eccessivi ha voluto “fregarsene” dei luoghi comuni, dei giudizi della gente e delle critiche, facendo quello che voleva lui, esattamente come recita la sua canzone “Me ne frego”.