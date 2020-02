Festival di Sanremo 2020, Morgan fuori controllo durante l’esibizione, bufera all’Ariston Festival di Sanremo 2020 - Morgan fuori controllo e Bugo abbandona il palco durante l'esibizione, bufera all'Ariston

Bufera durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2020: Bugo lascia il palco in segno di protesta dopo che Morgan cambia il testo della loro canzone e lo sfida apertamente. Fiorello interviene per cercare di risolvere la situazione. Ecco il video dell’esibizione di Morgan e Bugo.

Sembra finito il sodalizio artistico tra Morgan e Bugo. Durante la loro esibizione è accaduto qualcosa che ha fatto arrabbiare Bugo che ha deciso di lasciare il palco dell’Ariston. Morgan ha cambiato volutamente le parole della canzone e gliele ha cantate in segno di sfida.

“La tua brutta figura di ieri sera. Ringrazia il cielo che stai su questo palco”, ha detto Morgan riferendosi chiaramente a Bugo.

Ecco come ha cantato Morgan la canzone Sincero:

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ma tu sai solo poi provare invidia. Certo non dico che è una forma d’arte. Tu ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io“.

Visualizza questo post su Instagram Volevano essere Bugo 🤣 #volevoesserebugo #sanremo2020 Un post condiviso da Bugo (@b_u_g_o) in data: 7 Feb 2020 alle ore 4:55 PST

Ecco invece il testo originale della canzone Sincero che Bugo e Morgan avrebbero dovuto cantare a Sanremo.

“Le buone intenzioni, l’educazione

La tua foto profilo, buongiorno e buonasera

E la gratitudine, le circostanze

Bevi se vuoi ma fallo responsabilmente

Rimetti in ordine tutte le cose

Lavati i denti e non provare invidia

Non lamentarti che c’è sempre peggio

Ricorda che devi fare benzina

Ma sono solo io

E mica lo sapevo

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Vestirmi male e andare sempre in crisi

E invece faccio sorrisi ad ogni scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Scegli il vestito migliore per il matrimonio

Del tuo amico con gli occhi tristi

Vai in palestra a sudare la colpa

Chiedi un parere anonimo e alcolista

Trovati un bar che sarà la tua chiesa

Odia qualcuno per stare un po’ meglio

Odia qualcuno che sembra stia meglio

E un figlio di puttana chiamalo fratello

Ma sono solo io

Non so chi mi credevo

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Vestirmi male e andare sempre in crisi

E invece faccio sorrisi ad ogni scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Abbassa la testa, lavora duro

Paga le tasse buono buono

Mangia bio nei piatti in piombo

Vivi al paese col passaporto

Ascolta la musica dei cantautori

Fatti un tatoo, esprimi opinioni

Anche se affoghi rispondi sempre

Tutto alla grande

Però di te m’importa veramente

Aldilà di queste stupide ambizioni

Il tuo colore preferito è il verde

Saremo vecchi indubbiamente ma forse meno soli

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Essere alcolizzato spaccare i camerini

E invece batto il cinque come uno scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Ma non ti piace più

Ma non ti piace”

Ovviamente Bugo non ha gradito il cambiamento messo in atto da Morgan e ha lasciato il palco dell’Ariston. Imbarazzato Fiorello e Amadeus che hanno cercato di salvare come potevano la situazione.

Poco dopo Amadeus ha comunicato la decisione presa nei confronti dei due cantanti:

“Mi dispiace molto perché ho scelto personalmente Bugo e Morgan, penso che la loro canzone, insieme alle altre 23 in gara, sia una bellissima canzone. Ma mi dicono che Morgan e Bugo non torneranno a esibirsi. Questa è una defezione quindi dico con dispiacere che sono squalificati”.