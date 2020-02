Festival di Sanremo 2020 panico in platea uno spettatore in codice rosso Festival di Sanremo 2020 uno spettatore viene colpito da un malore durante la puntata e viene ricoverato in codice rosso in ospedale

Panico durante la puntata del Festival di Sanremo 2020 di ieri sera, uno spettatore viene colpito da un malore, si sospetta un infarto. Momenti di paura in galleria, un uomo di quarantadue anni si è sentito male. Subito allertato il servizio sanitario che è entrato prontamente in azione. In breve tempo l’uomo è stato trasferito con il codice rosso in ospedale con un sospetto infarto.

Il fatto avviene durante la trasmissione dopo l’esibizione di Tiziano Ferro mentre il conduttore Amadeus presentava il prossimo concorrente in gara Junior Cally. Il tutto avviene verso all’una di notte circa, sotto gli occhi attoniti e spaventati del pubblico.

Racconta uno spettatore intervistato poco dopo l’accaduto: “eravamo li ha vedere la fine dell’esibizione di Tiziano Ferro e mentre il conduttore Amadeus presentava il prossimo concorrente in gara mi sono reso conto che qualcosa non andava e che un uomo si stava sentendo male.

Così io ed altre persone siamo intervenuti per aiutarlo” viene trasferito nell’infermeria del teatro per un primo controllo per un’esame generale e un’elettrocardiogramma. Si è temuto il peggio, l’arrivo dei soccorsi pronti e molto professionale, hanno provveduto a stabilizzare il paziente, prima di trasportarlo in ospedale, per non correre ulteriori rischi nel viaggio.

Cosi subito dopo l’ambulanza a sirene spiegate nelle strade della splendida e affollatissima Sanremo sono arrivati in pronto soccorso dove il paziente è stato preso subito in carico da medici già allertati e pronti per intervenire. Il paziente è ancora ricoverato per ulteriori accertamenti. Di una cosa siamo certi questo Festival di Sanremo 2020 e pieno di colpi di scena.