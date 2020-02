Festival di Sanremo 2020, perché il rapper Junior Cally indossa la maschera? Festival di Sanremo 2020, dopo la bufera che ha investito il rapper, la fidanzata Valentina Dallari decide di rivelare perché Junior Cally indossa la maschera

Il Festival di Sanremo 2020 è finalmente iniziato. Amadeus è la Rai erano finiti nella bufera per aver portato sul palco dell’Ariston Junior Cally, il rapper accusato di scrivere canzoni in cui inneggia la violenza sulle donne. Ma, aldilà delle polemiche, tutti vogliono sapere perché il rapper Junior Cally indossa la maschera. A rivelare il motivo è stata la sua fidanzata Valentina Dallara. Ecco cosa ha detto.

Dopo l’ondata di polemiche che ha travolto il rapper Junior Cally per avere nel repertorio canzoni che inneggiano alla violenza sulle donne, e non solo, ecco che la sua fidanzata, ex tronista di Uomini e Donne, scende in campo decisa a difenderlo. Un cantante che si copre il viso sul palco con delle maschere appariscenti non può di certo passare inosservato.

Ma perché il rapper Junior Cally indossa la maschera? Valentina Dalari ha voluto chiarire le cose:

“Voleva che la gente si appassionasse alla sua musica non alla sua immagine”.

Po ha aggiunto:

“Per fortuna sta bene, ma certe cose non si dimenticano”.

Ma c’è di più, un motivo ancora più importante: Junior Cally, all’anagrafe Antonio Signore, ha sofferto per ben 18 anni di una malattia rara, la piastrinopenia. Si tratta di una patologia meglio conosciuta come “porpora” che fa ricoprire la pelle di chiazze rosse.

La maschera, sarebbe dunque, un mezzo per far arrivare alle persone il messaggio senza dare un volto al messaggero ma anche un oggetto utile a coprire un disaggio.

I due sono insieme da 5 mesi. Parlando del suo fidanzato, Junior Cally, Valentina Dallari ha aggiunto:

“Antonio è l’unico uomo che mi fa battere il cuore, mi fa sentire protetta, ascoltata rispettata”.

Tutto questo, l’ex tronista di Uomini e Donne le ha rivelate in un’intervista concessa al settimanale Di Più.