Festival di Sanremo 2024: i guadagni da capogiro di Amadeus, dei co-conduttori e gli ospiti

Svelati i cachet di Amadeus, dei co-conduttori e degli ospiti per la nuova edizione del Festival di Sanremo 2024

Mancano meno di due settimane dal tanto atteso Festival di Sanremo 2024 ancora una volta condotto dall’immancabile Amadeus. Di recente dopo aver scoperto i big in gara, i nuovi singoli e gli ospiti insieme ai duetti, sono emerse in maniera del tutto inaspettata anche le varie cifre da capogiro dei cachet.

Per ora nessuno dei nominati o dei volti che saranno presenti sul palco dell’Ariston ha confermato o smentito quanto emerso ma i fan del programma sono rimasti senza parole. Ancora una volta stiamo parlando di cifre altissime con qualche piccola differenza dispetto agli scorsi anni anche per via dei vari cambiamenti.

Di seguito scopriamo insieme quali sono gli stipendi ottenuti da parte di Amdeus, dei co-conduttori ma anche degli ospiti e del super ospite internazionale.

Sanremo 2024: I guadagni da capogiro di Amadeus, dei co-conduttori e gli ospiti

A riferire i vari cachet dei presenti al Festival è il portale Wired, che ha reso pubblici quanto dovrebbero percepire il conduttore ma anche gli ospiti e i co-conduttori. Per quanto riguarda il direttore artistico di Sanremo ovvero Amadeus, stiamo parlando di 70mila euro a puntata. Un totale di 350mila euro per tutte e cinque le serate dal 6 al 10 febbraio su Rai 1.

Per quanto riguarda invece gli ospiti speciali come Marco Mengoni, Giorgia, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e Fiorello, il cachet dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro a testa. Eros Ramazzotti e Roberto Bolle invece, a differenza dei loro colleghi, non avrebbero ancora stabilito una cifra che rimane quindi sconosciuta.

Parlando dei cantanti in gara invece, la cifra percepita nel quale è presente anche il classico rimborso spese, si aggira intorno ai 53mila euro per tutte e cinque le serate.

Resta invece sconosciuto il cachet del super ospite che quest’anno è il grandissimo Russel Crowe. Esso sarà presente al Festival di Sanremo insieme alla sua band per presentare il suo nuovo singolo.