Festival di Sanremo 2025, c’è già il nome del conduttore: a rivelarlo è Fabrizio Corona

L'ex re dei paparazzi rivela chi potrebbe essere il prossimo conduttore di Sanremo25: per lui non ci sono dubbi

Nel corso dell’ultima conferenza stampa dedicata alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha dichiarato che la sua avventura come direttore artistico e conduttore del Festival della canzone italiana finisce qui, non escludendo però un ritorno tra qualche anno. Nel corso delle ultime ore Fabrizio Corona ha rivelato che si sta già lavorando per individuare il conduttore della prossima edizione della kermesse canora e per l’ex re dei paparazzi non ci sarebbe alcun dubbio. A prendere il posto di Amadeus potrebbe essere uno dei conduttori più amati e apprezzati d’Italia. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Dopo l’addio di Amadeus, è caccia al prossimo conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo. Sono molti i nomi fatti in questi giorni e lo stesso Fabrizio Corona tramite il suo portale ‘Dilinger news’ ha rivelato chi potrebbe essere il conduttore della prossima edizione del Festival. Secondo l’ex re dei paparazzi non ci sarebbe alcun dubbio: Paolo Bonolis potrebbe prendere il posto di Amadeus nella prossima edizione del Festival di Sanremo.

Queste sono state le parole dell’ex re dei paparazzi a riguardo:

Paolo Bonolis, ecco chi condurrà la prossima edizione del Festival di Sanremo. Come al solito, siamo arrivati prima noi: ecco che Paolo Bonolis sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025. Si è conclusa la quinta edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus con risultati straordinari, addirittura due milioni in più rispetto dell’anno precedente, risultati che non avvenivano dal ’95.

E, continuando con la rivelazione, il portale di Fabrizio Corona ha poi aggiunto: