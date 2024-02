Il Festival di Sanremo si è concluso da poche ore, ma molte curiosità non sono state del tutto appagate. Rimane infatti un grande alone di mistero in merito al cachet percepito dai cantanti per le loro esibizioni. Di che cifra stiamo parlando?

Cerchiamo di fare chiarezza in merito all’entità del rimborso spese che i concorrenti in gara hanno percepito in quest’ultima settimana.

Quanto costa organizzare il Festival di Sanremo?

Il Festival di Sanremo è un evento davvero molto atteso, qualcosa che unisce la popolazione italiana ma riesce a conquistare anche tutti coloro che risiedono negli altri paesi. Si tratta quindi di una kermesse canora solenne durante la quale presentatori, ospiti e conduttori arrivano a percepire molti soldi per il lavoro svolto.

Alcune statistiche rivelano che per organizzare la settimana della musica italiana si spendono circa 200 milioni di euro. Questo non solo per pagare coloro che contribuiranno a rendere l’evento bello e speciale ma anche per coprire tutto quello che c’è dietro. Parliamo per esempio dell’organizzazione del Festival, tutto ciò che concerne il coinvolgimento di mass media e stampa e molto altro ancora.

Quanto percepiscono i cantanti che partecipano al Festival di Sanremo?

I cantanti che prendono parte alla kermesse canora per eccellenza non percepiscono un vero e proprio cachet per la loro presenza sul palco dell’Ariston. Questo perché si tratta di un evento che permette loro di ottenere della pubblicità per i propri pezzi, una vetrina di lancio vera e propria.

Gli artisti hanno però diritto ad un rimborso spese. Sembra infatti che la Rai corrisponda al singolo partecipante un rimborso spese di circa 55.000 euro, cifra che aumenta di circa 3.000 euro per ogni componente del gruppo.

Questo perché le varie case discografiche spendono circa il doppio per garantire la permanenza dell’artista a Sanremo per quei 5 giorni. Parliamo di molti soldi che vengono spesi per il cibo e per il pernottamento in hotel. La questione è leggermente diversa per quanto riguarda tutti gli artisti famosi che si uniscono ai cantanti durante la Serata delle Cover. In questo caso il cantante in gara guadagna altri 4.000 euro, cifra destinata a raddoppiare in caso di gruppi e band. Cifre da non sottovalutare!