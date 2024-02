Tra poche ore sapremo il nome del vincitore della 74°esima edizione del Festival di Sanremo. Nell’attesa i primi premi sono stati già assegnati ad alcuni dei concorrenti in gara. Tra loro Angelina Mango e Loredana Berté.

Angelina Mango e Loredana Berté

Scopriamo insieme che cosa ha vinto la bravissima e giovanissima figlia dell’ormai compianto Mango e di cosa è stata insignita Loredana Berté.

Angelina Mango a Sanremo: l’omaggio al padre

Ieri sera è stata trasmessa la serata delle cover, serata che permette ai talenti in gara di portare sul palco dell’Ariston delle canzoni diverse da quelle con cui si sono presentate all’evento. Si tratta di un’occasione molto importante in quanto non solo si permette una pausa ai vari concorrenti, ma si mettono in mostra le loro doti canore anche in altri stili.

Angelina Mango

Angelina Mango si è presentata sul palco dell’Ariston con “La Rondine”, canzone che da sempre rappresenta uno dei cavalli di battaglia del padre Mango. L’uomo è scomparso qualche anno fa proprio durante un suo concerto a causa di un infarto fulminante.

L’esibizione è stata travolgente e questa nuova versione, accompagnata dal coro d’archi dell’Orchestra di Roma ha ovviamente catturato e commosso tutti. Alla fine la giovane Angelina ha conquistato la seconda posizione anche se per molti avrebbe meritato la vittoria.

Il premio di Angelina Mango e Loredana Berté

Credits: Rai

Tra poche ore il vincitore di questa edizione del Festival di Sanremo sarà decretato ma nell’attesa diversi premi sono stati già assegnati ai cantanti più meritevoli. Tra questi il premio Mia Martini che è stato conferito proprio a Loredana Berté.

Loredana Berté

Anche Angelina è stata premiata in quanto è stata la scelta finale in merito al conferimento del premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Parliamo del premio che viene assegnato da una commissione di esperti giornalisti ma anche da mass media come tv, radio e web.

“La Noia”, il brano che la ragazza ha portato in questa competizione è risultato uno dei più graditi di sempre, battendo anche Fiorella Mannoia e Loredana Berté. Non è ancora finita però, in quanto Angelina rimane un’ottima candidata anche per la vittoria finale. Non ci resta che attendere per scoprire che cosa accadrà!