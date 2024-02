Ormai ci siamo, in quanto tra poche ore il Teatro dell’Ariston si colorerà per ospitare i cantanti che prenderanno parte a questa nuova edizione del Festival di Sanremo. Tra questi spicca un giovane ragazzo che si fa chiamare Il Tre.

Il Tre

Scopriamo insieme qualche informazione su questo giovane artista, sul suo nome vero e sulle sue bellissime canzoni.

Il Tre: la biografia dell’artista

Il Tre è un giovane rapper italiano nato a Roma nel 1997. Il suo vero nome è Guido Luigi Senia e prenderà parte alla nuova edizione del Festival di Sanremo con la canzone “Fragili”.

Guido è un ragazzo che tiene molto alla sua famiglia e questo è possibile constatarlo anche da quello che è solito pubblicare sui social. Condivide moltissimo tempo con i suoi genitori e ha un cagnolino che ama alla follia.

L’artista Il Tre

Il ragazzo ha dichiarato di essersi avvicinato al mondo della musica quando si è innamorato di una ragazza e da quel momento non ha più potuto farne a meno. Ha quindi cominciato a cimentarsi nella realizzazione di molti pezzi, alcuni dei quali sono diventati dei veri e propri tormentoni.

Sembra che la sua storia d’amore più importante sia stata quella che l’ha visto legato ad una ragazza di nome Francesca. I due sono stati fidanzati per diversi anni e anche oggi, pur non essendo una coppia, hanno mantenuto un ottimo rapporto.

Il Tre: il significato del nome e le canzoni più importanti

In molti si chiedono per quale ragione Guido abbia deciso di chiamarsi Il Tre. La risposta è molto semplice. Guido è nato il 3 Settembre 1997 e ha voluto quindi fare un omaggio al suo giorno di nascita.

Credits: Il Tre

Pare che però abbia voluto richiamare l’attenzione anche in merito ai componenti della sua famiglia, che sono per l’appunto in tre. Per quanto riguarda le sue canzoni più famose, invece, è impossibile non citare Lettera a mio padre, Amen, A volte e Te lo prometto.

Ritroveremo questo giovane ragazzo al Festival di Sanremo 2024 a partire da questa sera, quando si presenterà sul palco più gettonato d’Italia con la sua canzone “Fragili”.

La canzone di Sanremo

Guido ha dichiarato che ha scritto questa canzone mentre si trovava in un periodo molto difficile della sua vita. Si tratta di un mix che vede parole cantate e rappate per uno stile unico e inconfondibile. Non ci resta che attendere per ascoltarla.