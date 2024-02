Milioni di fan di Mahmood e Annalisa hanno tempestato i social con una richiesta davvero particolare. Tutti vorrebbero vedere sul palco dell’Eurovision Song Contest i due pezzi più gettonati dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Riusciranno gli interpreti di “Tuta Gold” e di “Sinceramente” ad accontentare il loro pubblico? La chiave è offerta da San Marino! Scopriamo insieme perchè!

Angelina Mango presto all’Eurovision Song Contest 2024

Come tutti sappiamo, il Festival di Sanremo è una delle più grandi aspirazioni alle quali un cantante può aspirare. Figurarsi poi se a vincere è una giovane ragazza con poco più di vent’anni, la quale ha praticamente tutta la vita davanti.

A ricevere il tanto sospirato Leone d’oro è stata proprio Angelina Mango, la quale ha convinto e straconvinto tutti con il brano “La noia”. La figlia di Mango ci ha deliziato con la sua voce, ma anche la sua indole artistica e creativa ci hanno permesso di ammirarla e supportarla in questo viaggio.

Il brano portato in gara a Sanremo è infatti orecchiabile e soprattutto entra nella testa di chi lo sente già dopo il primo ascolto. Chi vince il Festival di Sanremo poi, si qualifica di diritto per una delle competizioni musicali più famose a livello europeo ovvero l’Eurovision Song Contest.

A questo evento che si terrà in Svezia nel mese di Maggio partecipano i migliori cantanti di ogni nazione. Ricordiamo qualche anno fa la vittoria che solamente i Maneskin ci hanno permesso di ottenere dopo tantissimi anni. Forse anche Angelina potrà regalarci la stessa soddisfazione. I fan sono però convinti che altre due persone avrebbero potuto partecipare a questo evento comportando un grande riscatto per l’Italia.

Mahmood e Annalisa all’Eurovision Song Contest: tutto dipende da San Marino

Come detto in precedenza, solo chi vince il Festival di Sanremo ha la possibilità di partecipare all’edizione in corso dell’Eurovision Song contest. Quest’anno però si tratta di una scelta particolarmente difficile, in quanto moltissime canzoni del Festival hanno riscosso un notevole successo.

Tra queste primeggiano sicuramente quelle di Mahmood e di Annalisa, che si sono esibiti sul palco con “Tuta Gold” e “Sinceramente“. I fan hanno quindi inondato in social con la stessa richiesta ovvero quella di offrire anche a loro la possibilità di raggiungere la Svezia ed esibirsi sul famosissimo palco.

Angelina rappresenterà l’Italia, ma in realtà esiste ancora una possibilità per gli altri due cantanti. Come tutti sappiamo, infatti, San Marino è uno stato indipendente e ha quindi diritto a scegliere un proprio rappresentante per partecipare all’evento in questione. Non è la prima volta che un cantante italiano si appoggia a questa soluzione, come ad esempio Achille Lauro qualche anno fa. Non ci resta dunque che attendere per scoprire che cosa succederà quando andrà in onda “Una voce per San Marino”, programma in cui si sceglie il rappresentante in questione.