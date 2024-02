Grande curiosità per il gioiello da denti che Mahmood ha indossato per la finale del Festival di Sanremo.

Questa notte si è tenuta la finalissima del Festival di Sanremo, evento davvero molto atteso per tutti gli amanti della musica italiana. Gli artisti in gara si sono impegnati per portare sul palco le loro migliori interpretazioni e performance, ma non solo. L’impegno si è verificato anche nel settore abbigliamento e accessori. Un chiaro esempio? Mahmood.

Mahmood

Scopriamo insieme il look del cantante di “Tuta Gold” e il famosissimo accessorio che ha catturato l’attenzione dei presenti grazie al suo sfarzoso scintillio.

Mahmood porta sul palco dell’Ariston Tuta Gold

Alla sesta posizione della classifica finale della 74°esima edizione del Festival di Sanremo si è posizionato Mahmood con il brano “Tuta Gold”. Parliamo di un pazzo energico e molto orecchiabile che fin dal primo ascolto ha fatto breccia nelle orecchie del pubblico.

Mahmood canta Tuta Gold

Da notare che lo stesso cantautore ha deciso di unire alla canzone anche una piccola coreografia che sicuramente resterà di punta nei prossimi giorni. Si tratta di una canzone che celebra un’amicizia quando ancora la ricchezza e lo sfarzo non erano stati raggiunti dai due protagonisti.

Si da infine molta importanza all’apparenza, dichiarando come la ricchezza e il possesso di bene materiali portino spesso le persone a perdere il vero significato delle cose. Resterà sicuramente in cima alla classifiche per diverso tempo, come ogni canzone di Mahmood del resto.

Il look di Mahmood per la finale: l’accessorio che non ti aspetti

Credits: rai

Nel corso di quest’ultima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha sempre sfoggiato dei look ricercati che non hanno fatto altro che esaltare ancor di più la sua bellezza statuaria. Ieri sera ha indossato una giacca di pelle liscia leggermente oversize e poi dei pantaloni dorati glitterati molto morbidi. La famosa Tuta Gold insomma.

Gioiello di Mahmood

Il cantante ha dichiarato che anche il suo stile si è evoluto tantissimo e che, ad oggi, lo rappresenta al meglio. Grazie a questa evoluzione ha imparato quindi ad apprezzare le sfaccettature del suo carattere, arrivando a delineare la sua personalità.

A completare il tutto un accessorio che ha donato ancora più scintillio all’outfit finale. Si tratta di un gioiello che va applicato sui denti, una protesi in oro che può essere messa e rimossa con estrema semplicità. Ecco dunque come il cantante di “Soldi” ha celebrato al meglio la brillantezza del suo brano sanremese!